Argentina zguduită de proteste - Universitățile s-ar putea închide din lipă de fonduri

Imagini din oraş arată protestatari care dansează, cântă la instrumente muzicale şi ţin bannere care cer protejarea finanţării educaţiei.

Preşedintele ţării, Javier Milei, a venit la putere anul trecut promiţând că va ţine sub control finanţele ţării prin reduceri drastice în sectorul public.

Guvernul său a menţinut finanţarea universităţilor în acest an la acelaşi nivel ca în 2023, în ciuda faptului că inflaţia a redus valoarea reală a bugetului cu până la 80%.

Rectorul Universităţii din Buenos Aires, Ricardo Gelpi, a avertizat că instituţia ar putea fi nevoită să se închidă în termen de trei luni dacă nu primeşte mai multe fonduri.

Milei a încercat să justifice reducerile prin descrierea repetată a universităţilor de stat ca fiind centre de îndoctrinare socialistă.

