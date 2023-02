VIDEO Armata Israelului bombardează în forță Fâșia Gaza: 'cuibul' Hamas, lovit în plin

Serviciul de presă al Forțelor de Apărare ale Israelului a publicat informații cu privire la atacurile asupra țintelor din Fâșia Gaza.

"În prezent, armata lovește în Fâșia Gaza", a declarat armata. Purtătorul de cuvânt al armatei Israelului: „Avioanele de luptă au atacat cu puțin timp în urmă (joi) un site de producție de arme al organizației teroriste Hamas, situat în centrul Fâșiei Gaza. În același timp, un complex militar al organizației din nordul Fâșiei Gaza, care este folosit, printre altele, pentru depozitarea armelor navale ale Hamas, a fost atacat. Complexul este situat lângă o moschee, o clinică, o școală, un hotel și o secție de poliție. Aceasta este o dovadă în plus că organizația teroristă Hamas își plasează activele militare în inima populației civile”, a declarat oficialul israelian. „Acest atac constituie un prejudiciu semnificativ adus capacității Hamas de a se întări și de a se înarma în Fâșia Gaza. Organizația teroristă Hamas este purtătorul de responsabilitate în Fâșia Gaza și el este cel care va plăti prețul pentru încălcările securității împotriva statului Israel”, a mai punctat reprezentantul armatei.

Context

Joi seară din Fâșia Gaza au fost lansate șase rachete în Israel, cinci dintre ele fiind interceptate de sistemele de apărare aeriană, în timp ce una a căzut într-o zonă pustie.

Potrivit presei, trei rachete au fost lansate la Ashkeron, toate fiind interceptate. Sirenele care avertizau cu privire la un atac aerian au fost auzite în alte orașe ale țării.

După cum a raportat anterior The Jerusalem Post, Israelul a luat măsuri în cazul atacurilor și atacurilor cu rachete din Fâșia Gaza, ca răspuns la un raid al armatei și poliției israeliene în orașul Nablus din Cisiordania, care a ucis zece palestinieni.

The Israeli Air Force carried out a series of strikes on Palestinian targets in the Gaza Strip in response to a nighttime rocket attack pic.twitter.com/VkROw6qiar