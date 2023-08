Armata rusă susţine că hotelul ONU lovit în Zaporojie este în realitate o bază de mercenari

Atacul Rusiei asupra oraşului Zaporojie a avariat mai multe clădiri, inclusiv un hotel care era folosit ca bază umanitară de către ONU şi diferite organizaţii neguvernamentale, au relatat media ucrainene şi Euronews. Armata rusă susţine vineri că a lovit un loc unde erau cazaţi "mercenari străini" în regiunea Zaporojie, potrivit AFP şi Reuters.

"În zona oraşului Zaporojie a fost lovit un loc de desfăşurare temporară a mercenarilor străini" în regiunea Zaporojie, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Apărării, Igor Konaşenkov.

Presa locală a relatat că atacul a vizat Hotelul Reikartz din centrul oraşului Zaporojie, situat pe malul fluviului Nipru, avariat în urma loviturii.

Poliţia ucraineană a declarat că o rachetă Iskander a lovit oraşul la ora locală 19:20. Cel puţin patru copii se numără printre cei 16 răniţi, au precizat autorităţile.

Coordonatoarea ONU în Ucraina, Denise Brown, şi-a exprimat consternarea şi a calificat atacul drept inadmisibil.

"Sunt consternată să aflu că un hotel utilizat frecvent de personalul ONU şi colegii noştri din organizaţiile neguvernamentale care sprijină persoanele afectate de război a fost lovit în urma unui atac rusesc asupra Zaporojie cu scurt timp în urmă", afirmă Denise Brown într-o declaraţie trimisă presei prin e-mail.

"Am stat în acest hotel de fiecare dată când am vizitat (oraşul) Zaporojie", mai spune coordonatoarea ONU în mesajul citat de ziarul britanic The Independent şi site-ul de ştiri rusesc independent Meduza.