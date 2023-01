Armatele comandate de Putin și Lukașenko intră în pregătire pentru a asigura securitatea 'Uniunii statale Rusia-Belarus'

Rusia şi Belarus au început o sesiune de o săptămână de instruire a personalului militar al comandamentului comun al grupării regionale de forţe, a anunţat marţi Ministerul Apărării din Belarus, relatează Reuters, conform Agerpres.

Reprezentanţii armatelor din cele două ţări "vor lucra la chestiuni care ţin de planificarea comună a utilizării trupelor plecând de la experienţa şi conflictele armate din ultimii ani", potrivit The New Voice of Ukraine.

Tema exerciţiilor comune este "luarea deciziilor în privinţa utilizării grupării regionale de trupe în interesul asigurării securităţii militare a Uniunii statale Rusia-Belarus”.

Ministerul Apărării din Belarus a precizat că instruirea are drept scop "creşterea compatibilităţii autorităţilor militare din cele două state" şi "este următorul stadiu al pregătirii pentru exerciţiul operaţional comun" Union Shield 2023, care urmează să aibă loc în Rusia în septembrie anul curent.

Într-un interviu acordat în decembrie The Economist, comandantul şef al forţelor armate ucrainene Valerii Zalujnîi a declarat că Rusia ar putea lansa o nouă ofensivă în februarie. Potrivit lui Zalujnîi ofensiva ar putea avea loc nu în Donbas, ci în direcţia Kievului dinspre Belarus.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat pe 24 ianuarie că Rusia masează forţe pentru o nouă ofensivă pe scară largă.