Armistițiu PNL - PSD pentru 6 luni. Scenariul care prinde contur în ambele tabere

PNL e deschis la compromisuri, iar PSD e gata să participe la o soluție. Lideri din cele două partide vorbesc de un „armistițiu” politic pe o perioadă de 6 luni. Scopul declarat: țara să treaca cele trei „războaie” pe care le duce simultan, lupta cu pandemia, criza economică și războiul politic.

Imediat după respingerea de către Parlament a Guvernului monocolor USR cu premier Dacian Cioloș, liderul PNL Florin Cîțu a spus miercuri că este nevoie de „compromisuri” pentru ieșirea din criză și a deschis larg poarta negocierilor cu PSD: el a spus că liberalii sunt gata de discuții cu toate partidele parlamentare „cu excepția AUR”.

Din partea PSD, în timpului ședinței dedicate votului de învestitură a Guvernului, liderul PSD Marcel Ciolacu a cerut o discuție între șefii de partide pentru a instala „urgent” un nou Guvern. „Gata cu politica! Nu se mai poate aşa. Trebuie să facem altceva, trebuie ca politicienii să facă un pas în spate şi să aducem specialişti şi experţi în sănătate care să vină urgent cu un proiect prin care să reducem numărul de morţi”, a spus social-democratul.

Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a fost primul lider liberal care a vorbit explicit despre o formulă de asociere PNL + PSD. „În ipoteza în care USR-ul va refuza refacerea coaliţiei, cred că este obligatorie o discuţie cu PSD, iar paleta de discuţii poate porni de la un Guvern minoritar şi poate merge până la un Guvern asumat”, a declarat acesta, cu mențiunea că prima opțiune a liberalilor este o guvernare cu USR.

Ulterior, într-o emisiune la TVR 1, liderul interimar al Camerei Deputaților, Florin Roman (PNL) și președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu (PSD), au căzut de acord că între cele două forțe politice ar putea funcționa un „armistițiu” pentru ca țara să depășească criza.

Roman a spus că liberalii se gândesc la o formulă de colaborare cu PSD. „Eu văd un Guvern cu oameni responsabili și buni specialiști. Deocamdată, cei mai buni specialiști i-au dat PNL și PSD pe funcții ministeriale”, a indicat el.

Dîncu a spus că deși e improbabil, nu e imposibil să funcționeze o formulă atipică: nu alianță, ci un fel de coabitare.

„În momentul acesta este foarte greu de închipuit o astfel de formulă, chair daca într-o situație excepționala nu e bine să spui că n-ar putea să funcționeze. Noi nu avem nicio înțelegere, niciun târg cu PNL, ca atare nu există condiții în acest moment. Sigur că în politică nu e bine sa spui niciodata, 'never say never' cum spune englezul, dar acest lucru în acest moment nu este previzibil. S-ar putea face o coaliție, probabil în care să participe și specialiști, eventual un alt tip de coalitie pentru că nu știu daca USL se mai poate reinventa”, a zis liderul CN al PSD.

El a remarcat că PNL a lăsat totuși loc de negociere cu USR.

„Am vazut azi că PNL și UDMR au rămas în bănci și au rămas în expectativa unei alianțe viitoare cu USR, nu au vrut sa îi jigneasca. Asta înseamnă că avem încă perspectiva unei alianțe refăcute. Daca se va ajunge la o alta situație, vom discuta altfel”, a indicat Dîncu.

Florin Roman a intervenit spunând că el vorbește de un moratoriu între partide pe 6 luni.

„Eu vorbesc de o perioadă de armistițiu. Romania este într-un război pandemic, economic, politic. Dacă ne mai gandim și la țară și nu ne uităm doar la procente, e nevoie de un armistițiu, e nevoie de Guvern plin pe 6 luni, să trecem iarna, pandemia, să luam primele tranșe PNRR și apoi avem timp destul să ne războim politic”, a declarat liberalul.

Auzind de propunerea liberalului, Dîncu a spus că „neapărat” trebuie un armistițiu măcar pentru pandemie.

„Armistițiu nu este alianță, așa încât despre armistițiu a vorbit azi și președintele PSD, dl Ciolacu. Va trebui să gândim împreună câteva măsuri, priorități necesare în acest moment, inclusiv măsuri mai dure legate de acestă pandemie și reducerea morților, aici va trebui neapărat un armistitiu, aici trebuie sa renunțăm la discurs politic și să trecem la discurs tehnic și poate chiar la tehnicieni”, a detaliat liderul Consiliului Național PSD.

La debutul pandemiei, în 2020, PSD a acceptat să învestească Guvernul liberal Ludovic Orban, după ce parlamentarii PNL nu au putut să vină la vot pentru că se aflau în izolare. Atunci, social-democrații au agreat în partid să păstreze un „moratoriu” pe perioada stării de urgență care a presupus să nu atace guvernarea și să voteze în Parlament inițiativele necesare luptei cu pandemia.

Președintele Klaus Iohannis se va consulta joi, la Cotroceni, cu partidele parlamentare, după care va propune un nou candidat de premier.

PNL va merge la Cotroceni cu Florin Cîțu candidat de premier pentru că „așa e cutuma” în partid ca liderul să fie și candidat de premier. PSD se va reuni joi dimineață să stabilească varianta lor de ieșire din criză.