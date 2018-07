Arsuri solare - remedii naturiste

Chiar dacă ai folosit cremă de protecţie şi ai încercat să nu stai prea mult la plajă, s-a întâmplat să te arzi. Pielea e toată roşie şi parcă te „ţine”. Nu te îngrijora! Ai la îndemână o mulţime de soluţii pentru calmarea acestor probleme, chiar în propria bucătărie.

Apa plată şi lămâie

Cel mai simplu mod prin care poţi să răcoreşti şi să hidratezi pielea încinsă este să foloseşti apă rece. Aplic-o pe zonele înroşite, sub formă de comprese. La o cană de apă poţi adăuga două linguriţe de bicarbonat de sodiu sau sucul de la un sfert de lămâie, care ajută la refacerea pielii.

De asemenea, poţi face o baie călduţă, nu fierbinte, în care ai adăugat o ceaşcă de bicarbonat. Au rezultate bune şi aplicările de oţet obţinut din mere, din petale de trandafir sau din lavandă. Şi laptele rece e pe placul pielii, fie că îl aplici direct, fie că îl torni în apa de baie.

Ce infuzii sunt de ajutor

În loc de apă, poţi folosi infuzii pentru calmarea arsurilor solare. Acestea se aplică local sub formă de comprese, după ce au fost ţinute la frigider. Prepară infuzia din 5 pliculeţe de ceai la o cană de apă. După ce pliculeţele s-au răcit la temperatura camerei, aplică-le direct pe zonele înroşite.

De asemenea, le poţi pune în apa de baie. Efecte benefice au ceaiurile de sunătoare, de coada-şoricelului, de gălbenele, de pelin şi de soc, precum şi cele de mentă.

Combinația dintre castraveţi şi iaurt

Atunci când pielea e încinsă, legumele din frigider fac adevărate minuni. Ele sunt bogate în apă, în substanţe minerale şi vitamine, pe care pielea ta suferindă le va absorbi precum un burete. Aplică direct câteva rondele de castravete sau de roşii ori câteva frunze de varză. Iaurtul aplicat direct pe piele previne apariţia băşicilor dureroase.

Îl poţi combina cu legumele menţionate şi poţi sta câteva minute cu această pastă întinsă pe zonele cu probleme. În loc de iaurt poţi folosi şi smântână. De asemenea, cartoful crud, dat pe răzătoare, îl poţi aplica direct pe piele sau după ce l-ai amestecat cu o linguriţă de miere.

Mierea, bună la toate

Amestecă miere cu lapte rece sau cu oţet de mere în părţi egale. O linguriţă de miere se poate adăuga la 100 de grame de cartof crud, rece, dat pe răzătoare, care să lase cât mai mult suc. Se aplică pe piele şi se lasă circa zece minute.

Merele au efecte antiseptice

Probabil cel mai la îndemână fruct, mărul face bine în caz de arsuri solare prin conţinutul bogat în apă şi în substanţe minerale.

Sucul de mere preparat proaspăt sau câteva rondele aplicate direct vor hrăni pielea şi o vor ajuta să se refacă.

În plus, mărul conţine substanţe antiseptice, care vor preveni agravarea arsurii. Încearcă şi căpşunile pasate. Acestea se pot aplica pe piele, direct sau în combinaţie cu o cutie de iaurt de la frigider. Sigur, în cazul în care rezişti tentaţiei de a le mânca!

Previi uscarea cu unguent de propolis

În caz de arsuri severe, sunt recomandate unguentele şi produsele care ajută la cicatrizarea pielii. Poţi încerca propolisul, sub formă de tinctură, diluat în apă, sau de unguent, aplicat de trei-patru ori pe zi. Are efect antiseptic şi regenerant. Şi uleiul de gălbenele este bun, mai ales dacă rana a făcut crustă. De asemenea, poţi încerca tinctura de arnică, diluată în proporţie de 15 g la 100 ml de apă şi aplicată sub formă de comprese.

Efecte recunoscute are şi unguentul de aloe vera, iar dacă ai o plantă de aloe vera pe balcon, este şi mai bine. Taie o bucată din frunza cărnoasă şi ţine-o la frigider, apoi curăţ-o de coajă şi aplic-o direct pe zonele cu probleme.