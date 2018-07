Plantele care combat stresul și anxietatea

Atunci cand te confrunti cu anxietatea, iar stresul nu iti da pace, poti apela la ajutoarele din natura: remedii care au la baza plantele si care te ajuta sa alungi stresul. Pentru inceput, poti cere sfatul unui medic specialist in fitoterapie, pentru ca plantele pot avea numeroase efecte adverse si pot avea interactiuni cu medicamentele pe care le iei deja pentru a trata anumite afectiuni, scrie exquis.ro.

Stresul si anxietatea sunt experiente cu care multi oameni se intalnesc frecvent. Din fericire, exista modalitati simple si remedii din plante care pot calma stresul si anxietatea, potrivit doc.ro.

De pilda, poti lua in considerare si ideea de a apela la suplimentele alimentare, pe care le poti lua la recomandarea unui medic fitoterapeut.

Mai multe astfel de suplimente sunt folosite pentru a reduce stresul si anxietatea. Mai jos sunt cateva dintre cele mai frecvent utilizate:

Roinita (Melissa officinalis) – aceasta este un membru din familia mentei, care a fost indelung studiat pentru efectele sale anti-anxietate.

Ashwaganda, numita si ginseng indian, este o planta folosita in medicina ayurvedica pentru a trata stresul si anxietatea. Mai multe studii sugereaza ca ginsengul indian este eficient in acest sens.

Ceaiul verde – acest tip de ceai are multi antioxidanti de genul polifenolilor, care ofera numeroase beneficii pentru sanatate. Ceaiul verde poate sa ajute in caz de stres si de anxietate, prin cresterea nivelurilor de serotonina.

Valeriana: radacina de valeriana (Valeriana officinalis) este un remediu popular, care ajuta somnul, datorita efectelor sale tranchilizante. Valeriana contine acid valerianic, care altereaza receptorii acidului gamma-aminobutiric (GABA), pentru a reduce anxietatea.

Kava-kava (sau simplu: kava) – este un membru psihoactiv al familiei piperului. A fost folosita vreme indelungata in zona Pacificului de Sud si a inceput sa fie folosita din ce in ce mai des in Europa, pentru a trata stresul usor si anxietatea.

Ce alte plante sunt recomandate pentru stres si anxietate

Pentru a calma stresul si anxietatea, specialistii in fitoterapie iti mai recomanda si:

Busuiocul – mai ales ca planta are actiune antidepresiva; este recomandat in afectiunile sistemului nervos; este recomandat in starile de anxietate (teama, frica), in depresii, in starile de oboseala, insomnie, migrene sau tensiune nervoasa.

Cum il folosesti: sub forma de infuzie

Busuiocul poate fi administrat sub forma de infuzie, printre altele. Infuzia se prepara dintr-o lingura de frunze si flori, la o cana cu apa clocotita. Dupa mesele principale, bei cate o cana de ceai.

Teiul – studiile au dovedit ca uleiul esential de tei, care contine substante benefice, are actiune neurosedativa. Florile de tei se recomanda ca remedii ce au proprietati sedative ale sistemului nervos si sunt recomandate si in insomnii.

Cum il folosesti: sub forma de infuzie

Infuzia se prepara dintr-o lingurita de flori (fara bractee) sau o lingura de flori cu bractee, la o cana cu apa clocotita. Poti sa bei doua sau trei cani pe zi, optional, indulcite cu miere.

Hameiul – datorita substantelor din compozitia sa, produsele pe baza de hamei au actiune sedativa, hipnotica. Produsele fitoterapeutice pe baza conurilor de hamei sunt recomandate in starile de neliniste, anxietate si insomnie.

Expertii spun ca inseosebi combinatia de extracte de hamei cu extracte de valeriana induce un somn linistit.

Cum il folosesti: sub forma de infuzie

Hameiul se poate administra si sub forma de infuzie. Se foloseste o lingura de planta la o cana cu apa clocotita. Se strecoara si se bea cate o cana, inainte de mesele principale.

Isopul – datorita componentelor sale, uleiul esential de isop are actiune sedativa si tonica, printre altele. Aromaterapia recomanda uleiul esential de isop si in cazul afectiunilor sistemului nervos, in starile de anxietate, oboseala, tensiune nervoasa si stres.

Cum il folosesti: sub forma de infuzie, plus alte preparate

Isopul poate fi preparat sub forma de infuzie. Poti sa folosesti una sau doua lingurite de planta, la o cana cu apa clocotita. Din aceasta infuzie, poti bea doua sau trei cani pe zi. Isopul se gaseste si in diferite preparate, pe care le poti lua la recomandarea medicului fitoterapeut.