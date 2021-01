Artistul stradal Banksy este contestat la New Orleans: două opere i-au fost vandalizate

Două opere ale unuia dintre cei mai cunoscuţi artişti anonimi din lume au fost vandalizate la New Orleans de Crăciun, informează Le Figaro, relatează News.ro.

După ce au fost găurite plăcile de plexiglas dispuse în faţa secţiunilor de perete cu şabloanele atribuite lui Banksy, cele două opere au fost acoperite cu vopsea roşie cu numele lui King Robbo, un alt artist stradal care a murit în 2014. Rivalitatea sa notorie cu Banksy a făcut obiectul unui documentar difuzat în 2011 la televiziunea britanică.

Reetichetate una după alta pe 24 şi 25 decembrie, operele în cauză - "Umbrella Girl" şi "The Gray Ghost" - au fost realizate de Banksy în 2008, după trecerea uraganului Katrina care a devastat oraşul cu trei ani înainte. Artistul a desenat o serie de 15 de şabloane la New Orleans, un tribut adus greutăţilor înfruntate de locuitori în 2005.

"Există oameni cărora nu le place Banksy şi alţii care văd în distrugerea operei lui un mod de a-şi face un nume", a declarat pentru The New York Post un ghid local specializat în patrimoniu urban în New Orleans. "Locuitorii din New Orleans au pierdut mult anul acesta din cauza pandemiei şi această operă de artă publică este o sursă de bucurie pentru mulţi dintre ei". Graffiti-urile roşii au fost şterse.

Citește și: Cum a lăsat Israelul lui Netanyahu lumea în urmă în cursa vaccinurilor: operațiune masivă 27/7 pe STADIOANE; dozele libere, folosite la tineri

Banksy, a cărui identitate nu este cunoscută, a început să creeze artă stradală în anii 1990, în Bristol, iar la scurt timp lucrările lui au apărut în numeroase oraşe din lume.