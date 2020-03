Asociaţia Casa Share a reuşit să cumpere un aparat pentru depistarea coronavirusului, în valoare de 55.000 de euro, destinat Spitalului din Iași

Fondatorul Asociaţiei Casa Share a cumpărat un dispozitiv medical care efectuează teste de laborator pentru depistarea coronavirusului, pe care îl va dona Spitalului de Boli Infecţioase "Sf Parascheva" din Iaşi în momentul în care acesta va ajunge în ţară.

Fondatorul Asociaţiei Casa Share, Bogdan Tănasă, a declarat că în prealabil s-a consultat cu specialiştii de la Spitalul de Boli Infecţioase din Iaşi şi pentru achiziţionarea dispozitivului a plătit 55.000 de euro, dublul sumei pe care o preconizase iniţial, conform Agerpres.ro.

"Sunt un simplu om. Încerc să ajut cât de mult pot. Iniţial am spus că vreau să cumpăr un aparat în valoare de 25.000 de euro, dar când am vrut să fac comanda nu mai era pe stoc. Am căutat în continuare şi am găsit un altul, în Coreea, autorizat UE şi în România, la preţul de 55.000 de euro, cu tot cu transport. Aparatul este mai performant şi poate face peste 200 de analize în 24 de ore. O să crească analizarea testelor cu 300% . Dispozitivul va putea fi folosit şi după ce trece criza provocată de COVID19. Cred că va ajunge în cursul săptămânii viitoare", a declarat fondatorul Asociaţiei Casa Share.

Tot din banii pe care îi strânge din donaţiile primite în urma "share-urilor" de pe Facebook pentru construcţia de case pentru persoanele defavorizate, Bogdan Tănasă a cumpărat 1.000 de măşti speciale pentru personalul medical de la Spitalul de Boli Infecţioase, centru medical regional unde se fac analizele pentru persoanele din zona Moldovei suspectate de infecţia cu coronavirus. Tot aici sunt internate persoanele confirmate cu coronavirus, în prezent fiind spitalizate 32 astfel de cazuri.

"A fost ziua fiului meu. În loc să stau acasă să sărbătorim am fost până la Bucureşti să cumpăr 1.000 de măşti speciale, PP2 şi PP3, pentru medici şi asistente, pe care le-am dus deja la Spitalul de Boli Infecţioase. Astfel de măşti se găsesc foarte greu şi sunt foarte scumpe. O mască PP2 a ajuns să coste 60 de lei. Suma este mare, într-adevăr, dar nu poţi lăsa medicii, asistenţii şi restul personalului neprotejaţi. Ei sunt în linia întâi, se luptă pentru viaţa noastră expunându-se pe ei. Să nu uităm că sunt şi ei oameni, au familii, au copii, părinţi. Se expun nu doar pe ei. De aceea trebuie să îi ajutăm. Fără ei cei internaţi în spital nu s-ar putea vindeca", a declarat Bogdan Tănasă.

El a spus, totodată, că a găsit şi ultimele rezerve de dezinfectanţi la distribuitori şi le-a donat tot Spitalului de Boli Infecţioase. "Căutăm un furnizor serios din China, care să fie autorizat UE, de unde să facem o comandă mai mare pentru echipamente medicale de protecţie", a mai spus Bogdan Tănasă.

Asociaţia Casa Share de şase ani construieşte case şi se implică în acţiuni sociale dedicate persoanelor defavorizate cu bani strânşi din donaţii.

Cei care doresc să sprijine acest proiect pot dona prin SMS la 8844 cu textul CASA, prin PayPal: https://paypal.me/casashare, Revolut: 0757451919 sau

Asociaţia Casa Share cont Lei IBAN: RO50RZBR0000060018177002, Cod Swift şi ROBU: RZBR.