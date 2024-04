Atac armat într-un mall din Sydney: Mai multe persoane înjunghiate / Un bărbat a fost împuşcat mortal de poliţie - VIDEO

Serviciile de urgenţă au fost chemate la Westfield Bondi Junction cu puţin timp înainte de ora 16.00 (06.00 GMT), a precizat poliţia din statul New South Wales într-un comunicat.

"Oamenii sunt îndemnaţi să evite zona", se menţionează în textul citat."Cercetările continuă în legătură cu incidentul şi nu există detalii suplimentare", a mai precizat poliţia.



Serviciile de ambulanţă au declarat pentru AFP că un bărbat a fost împuşcat mortal de poliţie şi că probabil era vorba despre atacator.



Sute de persoane au fost evacuate din centrul comercial după incident, a relatat site-ul news.com.au. Canalul ABC a relatat că unele persoane au rămas blocate în interior.



Doi martori au declarat pentru Reuters că au auzit împuşcături.



"Chiar la 20 de minute după ce oamenii s-au grăbit să iasă din mall, am văzut echipe ale SWAT verificând străzile înconjurătoare", a declarat un martor.



Unul dintre martori a spus că a văzut o femeie care zăcea la pământ înainte de a fugi să se adăpostească într-un magazin de bijuterii.



Poliţia din New South Wales a precizat că o operaţiune este în curs.

BREAKING: Graphic videos emerge from the terrorist attack in Sydney, Australia. Security personnel giving CPR to women who have been stabbed. Unconfirmed reports speak of 4-6 killed Via @AnnoymousGiraf pic.twitter.com/zH3SCJibQ5

‼️ An armed man attacked visitors at a shopping center in Sydney – The Guardian



The attack occurred in the Westfield shopping center in the Bondi Junction area. The exact number of injured and dead is unknown. The media writes about at least four victims. According to… pic.twitter.com/PvakfxRjTR