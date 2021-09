Atac armat la un liceu din SUA: elevii abia reveniseră la școală

Un elev a fost ucis miercuri într-un incident armat la un liceu din Carolina de Nord, a anunţat poliţia din acest stat american, relatează AFP.

Poliţia oraşului Winston-Salem a fost trimisă în cursul zilei la liceul Mount Tabor, a declarat şefa poliţiei locale Catrina Thompson, într-o conferinţă de presă, informează Agerpres.

La faţa locului forţele de ordine au găsit un elev rănit prin împuşcare. Elevul, transportat la spital, ''a decedat din cauza rănilor'', a declarat sursa citată, fără a specifica vârsta victimei.



Suspectul, care ar fi tot un elev de liceu, a fost arestat. După un an petrecut în mare parte la cursuri online, revenirea la şcoală în această săptămână în Statele Unite a reaprins teama de incidente armate în mediul şcolar, un adevărat flagel în societatea americană de la masacrul din Columbine, Colorado, în aprilie 1999.

