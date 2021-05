Atac dur al ministrului de Externe din Filipine la adresa Chinei

Teodoro Locsin Jr., ministrul de Externe din Filipine, a folosit un limbaj vulgar la adresa Chinei, care refuză să își retragă navele din Marea Chinei de Sud. Conflictul între cele două state a izbucnit în luna martie, când mai multe vase chinezești au fost depistate în apele teriroriale filipineze.

„China, prietene, cum să o zic mai politicos? A, da. Ieși naibii afară. Ce vrei să faci din prietenia noastră? Tu. Nu noi. Noi ne străduim. Tu. Ești un țărănoi urât care își forțează norocul cu un tip frumos ce vrea să-ți fie prieten”, a scris Locsin pe Twitter.

China, my friend, how politely can I put it? Let me see… O…GET THE FUCK OUT. What are you doing to our friendship? You. Not us. We’re trying. You. You’re like an ugly oaf forcing your attentions on a handsome guy who wants to be a friend; not to father a Chinese province …

— Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin)

Ambasada Chinei la Manila nu a luat încă o poziție oficială.

Locsin, pe de altă parte, crede că atitudinea a fost una corectă, pentru că „un discurs suav, diplomatic, nu rezolvă nimic”.

China și Filipine își dispută de ani de zile dreptul asupra apelor din Marea Chinei de Sud, o zonă foarte bogată în resurse.

China revendică aproape întreaga regiune, pe baza unor hărți mai vechi. Un tribunal de arbitraj din Haga a decis în 2016 că cererea chinezilor este incompatibilă cu dreptul internațional, conform china-intr-o-postare-pe-twitter-esti-un-taranoi-urat-iesi-naibii-afara/">smartradio.ro.