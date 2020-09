Atacantul argentinian Lionel Messi a revenit la antrenamentele echipei FC Barcelona

Atacantul argentinian Lionel Messi a revenit, luni, la antrenamentele echipei FC Barcelona, după ce la 25 august anunţase că vrea să plece. În cele din urmă, el a precizat că va rămâne la catalani, anun'[ news.ro, anun'[ news.ro.

În cele din urmă, Messi a decis să rămână la FC Barcelona, iar luni s-a prezentat la centrul de antrenament.

Messi a fost aşteptat de numeroşi fotografi la sosirea la centrul de antrenament, unde participă la prima şedinţă de pregătire sub comanda lui Ronald Koeman.

Lionel Messi a lipsit de la toate antrenamentele echipei, care s-a reunit, luni, în vederea reluării pregătirii pentru noul sezon, sub comanda noului antrenor principal, Ronald Koeman.

Lionel Messi mai are un an de contract cu FC Barcelona şi înţelegerea lui are o clauză de reziliere de 700 de milioane de euro. O altă clauză îi permitea jucătorului de 33 de ani ruperea unilaterală a contractului, fără despăgubiri, dar a expirat la începutul lunii iunie.