Atacantul Romelu Lukaku revine la Inter Milano (oficial)

"Este ca şi cum m-aş întoarce acasă. Încă din prima mea zi aici, toată lumea m-a ajutat. Nici nu am renunţat la casa mea atunci când am plecat în Anglia", a declarat Lukaku pentru postul de televiziune al clubului Inter.Chelsea a plătit 115 milioane de euro pentru a-l recruta pe Lukaku de la Inter, în urmă cu un an, însă belgianul a dezamăgit la echipa londoneză, cu care este sub contract până în 2026. În decembrie el a recunoscut că este nemulţumit de timpul său de joc la Londra şi a menţionat că regretă despărţirea de Inter.Conform presei italiene, Inter Milano va plăti 8 milioane de euro, fără bonusuri, pentru acest împrumut, în timp ce atacantul a acceptat o scădere a salariului său pentru a putea reveni în Serie A.În precedentele două sezoane petrecute la Inter Milano, Romelu Lukaku a marcat 64 de goluri în 95 de meciuri disputate în toate competiţiile, ajutând gruparea "nerazzurra" să câştige titlul în 2021.