Atacuri violente în Marea Neagră: Trei nave rusești au fost vizate direct

"După primul atac, echipele de dezasamblare mine și scafandrii ruși nu au reușit să descopere tehnologia noastră. Ieri, submarinul "Alrosa" a avut noroc și a reușit să scape de inovațiile noastre. Nava purtătoare de rachete de croazieră "Buyan" nu a putut să repete "performanța" submarinului "Alrosa", prin urmare, a fost lovită astăzi în timpul raidului din Sevastopol de arma experimentală "Sea Baby".

Serviciul de Securitate al Ucrainei avertizează moscoviții că nu mai este nevoie să traverseze apele ucrainene dacă doresc să păstreze măcar câteva resturi din flota lor," precizează unul dintre organizatorii acestei operațiuni speciale.

Ukraine attacks 3 Russian Black Sea naval ships in 2 days.



SBU confirms damage to a Russian "Buyan" missile carrier warship this morning in Sevastopol Bay, says it also attacked "Pavel Derzhavin" naval patrol ship two days ago, and attempted to attack "Alrosa" submarine using… pic.twitter.com/9W04JVJhwx