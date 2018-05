Atenție, în două săptămâni intră în vigoare! Regulament extrem de dur pentru privați: Riscă amenzi de 466 de ori mai mari decât statul român

Amenda maxima pe care risca sa o primeasca o companie privata incepand cu data de 26 mai pentru incalcarea normelor GDPR va fi de 466 de ori mai mare decat cea care i se va putea aplica unei institutii de stat pentru abateri similare, se arata intr-un proiect de lege adoptat deja de deputati, scrie ziare.com.

Pana sa fie partial reformulat, acelasi document intocmit pe picior risca sa blocheze activitatea tuturor asiguratorilor din Romania, a spitalelor private, dar si a altor companii.

Peste numai doua saptamani, pe 25 mai 2018, va intra in vigoare Regulamentul General de Protectia Datelor (GDPR) . De la acel moment incolo, va deveni obligatorie atat pentru companiile private, cat si pentru institutii respectarea noilor exigente europene in materie de colectare si prelucrare de date cu caracter personal.

Ca sa poata respecta asa cum trebuie normele, insa, operatorii romani de date, fie ei de stat sau privati, aveau nevoie de o serie de reglementari, stabilite prin legi adoptate la nivel national.



De pe 4 mai 2016 - cand a fost publicat GDPR in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene - statul roman a avut timp berechet sa gandeasca pe indelete aceste legi si sa le adopte. Asa cum era de asteptat, n-a facut nimic din toate astea. In consecinta, romanii vor trebui sa se multumeasca inca o data doar cu legi facute pe picior, care in loc sa le usureze viata, risca, de fapt, sa le-o faca mai dificila.



Dupa aproape doi ani de relaxare, lucram la legile GDPR abia pe ultima suta de metri. Departe de a fi perfecta, prima dintre aceste doua legi - care abiliteaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sa sustina si sa verifice implementarea GDPR - a fost lansata in dezbatere publica de Ministerul Afacerilor Interne (MAI) pe 5 septembrie 2017.