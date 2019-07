Atenție: Instagram testează noi protocoale! Anunț mult așteptat de utilizatorii ale căror conturi sunt compromise

Platforma de socializare Instagram anunţă testarea unor noi proceduri pentru utilizatorii care au nevoie să-şi recâştige accesul la conturile compromise de către hackeri, informează blogul din România al producătorului de soluţii de securitate Eset, scrie agerpres.ro.

Conform specialiştilor, noua metodă de recuperare a conturilor compromise are scopul de a elimina actualul proces greoi, care poate implica un timp de aşteptare îndelungat şi nenumărate discuţii cu echipa de suport tehnic."În conformitate cu noile reguli, dacă aţi introdus în mod repetat o parolă incorectă - poate din cauză că parola v-a fost schimbată de către o altă persoană - aplicaţia vă va solicita diverse date de contact. Aţi putea, de exemplu, să introduceţi adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care l-aţi folosit la înregistrarea pe această platformă, astfel încât să puteţi prelua accesul asupra contului dvs, chiar dacă numele de utilizator sau informaţiile de contact asociate contului au fost alterate. Aceeaşi solicitare va apărea şi dacă selectaţi opţiunea "Need more help" din fereastra de conectare a aplicaţiei. În acest caz, veţi primi un cod de acces din şase caractere, care vă va permite să vă recuperaţi profilul", notează sursa citată.În trecut, platforma Instagram putea să-i solicite utilizatorului să-şi facă un selflie în care să apară şi un cod furnizat de Instagram, scris de mână, pentru a dovedi legitimitatea utilizatorului. "Şi, totuşi, această procedură nu ajuta întotdeauna victimele să-şi recupereze conturile. În orice caz, nu se va mai apela pe viitor la o astfel de cerinţă în noul proces de recuperare a contului, detaliat pentru prima dată de Motherboard, care a citat o declaraţie prin e-mail făcută de Instagram", precizează Eset.

În acelaşi timp, platforma Instagram are un plan şi un scenariu în care hackerii reuşesc să acceseze e-mailul sau numărul de telefon asociat cu un anumit cont de Instagram.



"Atunci când un utilizator recapătă accesul la cont, vom lua măsuri suplimentare pentru a ne asigura că un hacker nu poate utiliza codul trimis la adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon, pentru a vă accesa contul de pe alt dispozitiv", a menţionat un purtător de cuvânt al Instagram, citat de blogul de specialitate.



Oficialii serviciului deţinut de Facebook au subliniat că o parte dintre noile măsuri de protecţie sunt menite să protejeze conturile unor persoane de profil înalt, care sunt ţintite pentru obţinerea de răscumpărări sau vânzarea acestora pe pieţe "underground", în goana după câştiguri masive.



"Orice modificări ale unui cont, inclusiv cele efectuate de către deţinătorul legitim, vor duce la o îngheţare temporară a numelui de utilizator, astfel încât acesta să nu poată fi "revendicat' de altcineva dacă pierdeţi accesul la contul dvs. Acest feature, care le va oferi utilizatorilor un răgaz să-şi recupereze conturile, este disponibil în momentul de faţă pe dispozitivele Android, dar va fi lansată şi pe iOS, în curând", se arată pe blogul Eset.



Eset a fost fondată în anul 1992, în Bratislava (Slovacia), şi se situează în topul companiilor care oferă servicii de detecţie şi analiză a conţinutul malware, fiind prezentă în peste 180 de ţări.