Bilanț tragic după atentatul asupra premierului Etiopiei - 151 de victime / VIDEO

O persoană a murit, iar alte aproximativ 100 au fost rănite, unele fiind în stare critică, în urma atentatului produs sâmbătă în timpul unui discurs rostit de noul premier al Etiopiei, Abiy Ahmed, informează BBC News online, conform Mediafax.

Ministerul etiopian al Sănătăţii a comunicat că o persoană a murit, iar alte 154 au fost rănite, zece fiind în stare critică.

O explozie, cauzată probabil de o grenadă, a avut loc sâmbătă dimineaţă în Piaţa Meskel din Addis Abeba, în cursul unui eveniment politic la care participau mii de oameni.

"Este o încercare eşuată a forţelor care nu vor ca Etiopia să fie unită", a reacţionat premierul Abiy Ahmed.

Primul-ministru a fost evacuat rapid de agenţii de securitate.

Proteste violente au avut loc în ultimii ani în Etiopia. Abiy Ahmed a devenit premier după demisia neaşteptată a predecesorului său, în februarie. Abiy Ahmed este primul lider etiopian din grupul etnic Oromo, care a organizat protestele violente din ultimii trei ani, soldate cu sute de morţi.

