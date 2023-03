Atenție, imagini șocante! Zelenski anunță zdrobirea rușilor, după filmarea în care un soldat ucrainean ar fi fost asasinat: Vreau să răspundem cu toții

O filmare în care un soldat posibil ucrainean ar fi fost ucis de forțele rusești circulă pe rețelele de socializare. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se arată revoltat la vederea acestor imagini.

„Astăzi, a apărut o înregistrare video în care ocupanții ucid cu brutalitate un luptător care le-a spus cu curaj în față: "Glorie Ucrainei!". Vreau să răspundem cu toții la cuvintele sale împreună, în unitate:

"Glorie eroului! Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!" Și îi vom găsi pe criminali”, a spus Zelenski, pe canalul său de Telegram.

Ministrul ucrainean al Afacerilor Externe, Dmitro Kuleba, a cerut la rândul său o anchetă internațională. „Este imperativ ca [procurorul] Karim Khan QC să lanseze și o anchetă imediată [a Curții Penale Internaționale] asupra acestei crime de război odioase”, a scris el luni pe Twitter. „Autorii trebuie să se confrunte cu justiția”.

Note that I cut this video because of how gruesome the end of it is, but Americans need to see how inhumane and monstrous the Russians are in Ukraine.



This brave Ukrainian soldier stood unarmed next to multiple Russian Soldiers. He said "Glory to Ukraine," as he took a drag of… https://t.co/aDv1F9Ono9 pic.twitter.com/wEiVOWIhIk