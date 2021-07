Atenție la urmările COVID! Parapareza spastică poate fi o complicație gravă a bolii

După infectarea cu SARS-CoV-2, chiar și o formă ușoară a bolii COVID 19 poate avea urmări deosebit de grave, precum parapareza spastică. Deși boala virală nu necesită internare, ci doar izolare și tratament la domiciliu, în timp foarte scurt, de până la două săptămâni, pot apărea primele semne ale unei complicații: amorțeli în călcâie, în degete, pe gambe, care urcă, apoi, până în zona bazinului. În alte două-trei săptămâni, pacientul deja nu mai poate merge fără sprijin, mai întâi într-un baston, apoi într-o cârjă, în două cârje și după aceea nici în două.

Este cazul unui pacient din București, care, când a văzut că situația sa se agravează, s-a internat în spital. ”Am stat cinci săptămâni internat. Am făcut tratament medicamentos, am făcut kinetoterapie trei săptămâni și ceva, fizioterapie alte două săptămâni, dar rezultatele, în loc să fie pozitive ... starea de sănătate din punct de vedere al locomoției a început să regreseze, în ciuda procedurilor aplicate”. Pacientul a început să caute alternative, iar mărturiile persoanelor care au beneficiat de internarea în Spitalul Sfântul Sava l-au determinat să încerce și această variantă.

”Când am ajuns aici, mergeam în cârje. Foarte, foarte puțin puteam să mă deplasez fără ajutorul lor, doar câțiva pași, în interiorul casei: din dormitor la baie, din domitor la bucătărie, atât, și în rest numai în cârje.

După câteva zile, oricum sub o săptămână, 4 – 5 zile de kinetoterapie aici, la Sfântul Sava, deja am început să merg mai bine și mai mult fără sprijin, deci fără cârje și de atunci rezultatele au tot progresat. Sunt deja la a doua săptămână și jumătate și rezultatele se văd. Cobor, urc scările fără cârje, doar cu un pic de sprijin pe balustradă. De când am venit aici, am obținut aceste rezultate. Acum, eu nu merg cu liftul, numai pe scări, urcat – coborât 2 etaje, de câteva ori pe zi. Eu sunt foarte mulțumit de modul în care am evoluat din momentul în care am venit la Sfântul Sava.

Ca să nu pară că îi laud, pot să fac comparație cu spitalul unde am fost înainte de a veni aici: nu se compară. Nu se compară! Aici, terapeuții stau lângă mine, îmi verifică fiecare mușchi să vadă, atunci când fac un exercițiu: lucrează mușchiul, se încordează, nu se încordează, îmi corectează mișcările, dacă văd că poziția corpului nu este cea care trebuie, mi-atrag atenția, deci, practic, de la începutul ședinței de kinetoterapie până la sfârșit, tot timpul sunt cu ochii pe mine”.

