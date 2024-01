Atenționare Infotrafic: Circulaţie în condiţii de ceaţă în 7 judeţe, dar şi pe A1 Bucureşti - Piteşti şi A3 Bucureşti - Ploieşti

Ceaţa reduce vizibilitatea în trafic marţi dimineaţa pe mai multe drumuri din judeţele Argeş, Brăila, Covasna, Harghita, Ilfov, Olt şi Teleorman, dar şi pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti şi A3 Bucureşti - Ploieşti, notează Agerpres.

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că nu sunt drumuri naţionale sau autostrăzi cu circulaţia oprită ca urmare a condiţiilor meteorologice sau din cauza vreunui eveniment rutier.



Potrivit sursei citate, este semnalată ceaţă care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele Argeş, Brăila, Covasna, Harghita, Ilfov, Olt şi Teleorman.



Se circulă în condiţii de ceaţă care scade vizibilitatea sub 200 metri şi pe autostrăzile A1 Bucureşti - Piteşti şi A3 Bucureşti - Ploieşti, pe alocuri.



Pe autostrăzile A2 Bucureşti - Constanţa şi A4 Ovidiu - Agigea, precum şi pe DN 1 Ploieşti - Braşov şi DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, se circulă pe un carosabil preponderent uscat, fără probleme deosebite de vizibilitate, cu valori de trafic reduse.



Pentru evitarea evenimentelor rutiere pe timp de ceaţă, se recomandă şoferilor să circule cu viteză redusă, să mărească distanţa de siguranţă dintre autovehicule, să folosească sistemele de iluminare şi dezaburire şi să acorde atenţie sporită în trafic, evitând manevrele riscante.