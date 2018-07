Atmosferă incendiară la Neversea! Armin Van Buuren: 'Mă simt acasă când ajung în România'

Zeci de mii de oameni petrec seară de seară la concertele de pe scenele amplasate pe plaja din Constanța, unde are loc Festivalul NEVERSEA. Armin Van Buuren, unul dintre cei mai mari artiști ai genului, a spus că se simte ca acasă în România, unde ar veni și gratis, de dragul fanilor.

Încă din prima zi, la NEVERSEA au fost aproape 50.000 de spectatori la evenimentele care au avut loc pe plaja Modern din Constanța. Momentul de maxim interes a fost deschiderea oficială a festivalului, marcată cu focuri de artificii, acrobații în baloane cu aer cald, iar pe scena principală au urcat Manuel Riva & Alexandra Stan, Alle Farben, Lucas&Steve, Alan Walker, Hardwell și GTA. Pe celelalte scene au concertat alți peste 30 de artiști printre care Raresh, Cezar, Satra B.E.N.Z, DOC, NGHTMRE, MODESTEP, Acid Pauli și mulți alții.

Artiștii care au concertat în prima seară s-au arătat impresionați de numărul mare de fani, iar cel mai așteptat artist din prima seară, Hardwell.

„Este pentru prima dată când vin la festivalul de aici, de la malul Mării Negre, însă vin în fiecare an la unul dintre festivalurile mele preferate, UNTOLD. România știe să se distreze, iar publicul de aici este extraordinar”, a spus artistul, după ce a coborât de pe scenă.

Citește și: Număr record de vizitatori la Metropolitan Museum of Art din New York

Seara a doua a NEVERSEA a adus încă aproximativ 5.000 de fani din țară și din străinătate, numărul spectatorilor ajungând astfel la aproape 55.000. Cei mai așteptați artiști din a doua seară au fost Aloe Blacc, cu un moment emoționant oferit în memoria lui Avicii, dar și Steve Angello, unul dintre cei trei membrii fondatori ai cunoscutei trupe Swedish House Mafia.

Înainte de finalul show-ului, Aloe Blacc a rostit câteva cuvinte despre legendarul Avicii, apoi a urmat melodia “Wake me up”, la care a lucrat alături de DJ-ul suedez.

„Am avut onoarea și plăcerea să lucrez cu unul dintre cei mai mari producători de muzică dance pe care i-am întâlnit vreodată, cu care am intrat în studio și cu care am lucrat la un cântec pe care să-l dăruim lumii. Împreună am dăruit ceva lumii. Astăzi, singura viață pe care vreau să o celebrăm este a producatorului cu care am compus următoarea piesa, Tim Bergling, cunoscut și ca Avicii”, a spus Aloe Blacc la finalul show-ului din cea de-a doua seară de festival.

Steve Angello, care a urcat pentru prima dată pe scena festivalului NEVERSEA, s-a declarat, la final, impresionat de căldura și energia fanilor din România.

„A fost incredibil! M-am simțit extraordinar pe scenă. Abia aștept să mă reîntorc și sper să fiu primit cu aceeași căldură și energie pozitivă cu care am fost primit în această seară. Știam că publicul din România știe să se distreze dar în această seară mi-au depășit toate așteptările” , a declarat Steve Angello.

Și în cea de-a doua seară au fost focuri de artificii, acompaniate de acrobați suspendați de baloane cu aer cald. Pe scena principală a festivalului au urcat în prima zi, Irina Rimes, Jonas Blue, Kungs. Red Foo, Aloe Blacc, Galantis, Steve Angello și Aron Chupa, iar pe celelalte scene au concertat alți peste 30 de artiști printre care Nina Kraviz, Mumdance, DJ Premier, Rusko, Pendulum, Rampue, Claptone și mulți alții.

Debutul zilei cu numărul trei a fost făcut de pe scena principală de Alex Parker, urmat de trupa Carla’s Dream, The Him, John Newman, Tujamo, Sunnery James & Ryan Marciano, iar show-ul s-a încheiat duminică în zori cu un concert impresionant al celui mai mare artist al genului, Armin van Buuren.

Citește și: Euro a fost a doua cea mai utilizată monedă la nivel global în 2017

Artistul a venit pentru prima dată pe litoralul românesc, la cea de-a doua ediție a NEVERSEA, dar a fost prezent la fiecare ediție a festivalului UNTOLD. În momentul în care a urcat pe scenă , Armin van Buuren a declarat că în România se simte ca acasă.

„Vin în România din 2003 și într-adevăr am creat o legătură specială cu publicul de aici. Pot să spun că mă simt acasă când ajung în România și de fiecare dată mă întorc cu mare, mare drag aici. Aș veni și pe gratis doar să simt căldura publicului de aici”, a declarat Armin van Buuren.

El și-a răsplătit fanii fluturând steagul României de mai multe ori pe parcursul spectacolului.

Aproape 60.000 de oameni l-au ascultat aproape cinci ore pe regele muzicii trance și au prins răsăritul de soare pe muzica lui.

Un alt artist așteptat în cea de-a treia seară a festivalului NEVERSEA a fost John Newman, care a făcut un show impresionant, iar în momentul în care artistul a coborât de pe scenă în mijlocul participanților, fanii au fost în delir.

„Oamenii sunt minunați în România. Revin de fiecare dată cu mare plăcere pentru că publicul aici are o energie aparte, pe care am simțit-o din prima clipă. Abia aștept să revin”, a spus artistul.

Un spectacol plin de energie și culoare au avut și cei doi DJ olandezi, Sunnery James & Ryan Marciano care au fost impresionați de public, dar și de plaja NEVERSEA, comparând-o cu Miami Beach.

Duminică, NEVERSEA 2018 a ajuns în cea de-a patra zi de festival, noi nume mari de artiști urmând să urce pe scenele amenajate pe plajă, iar zeci de mii de spectatori sunt așteptați să asiste de spectacolele pregătite.

În program, cele mai așteptate „nume” sunt The Script, Axwell&Ingrosso, Subcarpați, Scooter, W&W, Jamie Jones, Eats Everything, Dan Andrei, Emi, Kozo, VincentIulian, Dub FX, Noisia DJ Set, Culese din Cartier, Grasu XXL, Begun, Black Coffe, Satori Live, Stavroz Live și mulți alții, ziua urmând să fie „închisă” luni, la răsărit de soare, de Steve Aoki.