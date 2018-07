Număr record de vizitatori la Metropolitan Museum of Art din New York

Metropolitan Museum of Art (Met) din New York a primit un număr record de vizitatori - 7,35 milioane de persoane - în anul fiscal 2018 (1 iulie 2017 - 30 iunie 2018), informează Xinhua, potrivit Agerpres.

Potrivit reprezentanţilor acestui muzeu celebru, peste 7,35 milioane de persoane au vizitat cele trei spaţii expoziţionale ale instituţiei - The Met Fifth Avenue, The Met Cloisters şi The Met Breuer - în anul fiscal care s-a încheiat pe 30 iunie.Acest număr a marcat stabilirea unui nou record de frecventare în istoria muzeului newyorkez. Turiştii străini au reprezentat 34% din totalul vizitatorilor de la Metropolitan Museum of Art, în timp ce rezidenţii din New York au reprezentat 32%.

Noul record poate fi parţial atribuit expoziţiei "Michelangelo: Divine Draftsman and Designer", organizată în perioada 13 noiembrie 2017 - 12 februarie 2018, care a atras 702.516 de vizitatori. Ea ocupă locul al 10-lea în topul celor mai vizitate expoziţii vernisate vreodată în celebrul muzeu newyorkez.



În plus faţă de acest număr record de vizitatori, The Met a avut parte şi de unul dintre cei mai buni ani ai săi prin prisma altor categorii de încasări, independente de cele obţinute din vânzările de bilete. În anul fiscal recent încheiat, muzeul newyorkez a primit 250 de milioane de dolari, provenind din donaţii, abonamente şi fonduri municipale.