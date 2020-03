Au BUBUIT tensiunile între SUA și China, din cauza coronavirusului: 13 jurnaliști americani, EXPULZAȚI de la Beijing

Polemică în privinţa coronavirusului şi expulzarea spectaculoasă a unor jurnalişti americani din China: tonul creşte între Washington şi Beijing în ciuda faptului că prioritatea mondială este lupta contra pandemiei. Corespondenţii americani în China de la publicaţiile The New York Times, The Washington Post şi Wall Street Journal au primit miercuri cu întârziere de zece zile cardurile de presă, ceea ce echivalează de facto cu o expulzare.

Potrivit Clubului corespondenţilor străini în China (FCCC), cel puţin 13 reporteri sunt vizaţi de această măsură.

Trei reporteri de la Wall Street Journal au fost deja expulzaţi la sfârşitul lui februarie dar noul val de sancţiuni, prin amploarea sa, constituie măsura cea mai drastică luată vreodată de autorităţile chineze contra mass-media străine.

Potrivit diplomaţiei chineze, este vorba despre un răspuns la decizia "scandaloasă" a Washingtonului de a reduce mult numărul chinezilor care primesc autorizaţie de a lucra pentru cinci grupuri media din Beijing în Statele Unite.

"Nu este deloc acelaşi lucru", a protestat şeful diplomaţiei americane Mike Pompeo, estimând că măsura Washingtonului vizează "membrii organelor de propagandă chineze".

El a solicitat Beijingului "să revină" asupra acestor expulzări care "împiedică lumea să afle ce se întâmplă cu adevărat în interiorul ţării".

Într-un comunicat, FCCC a transmis că regretă faptul că jurnaliştii se află în poziţia de "pioni" în rivalitatea diplomatică dintre cele două puteri. "Jurnaliştii fac lumină în lumea în care trăim. Prin această măsurp, China se ascunde de ea însăşi", a scris Clubul.

Ca mulţi congresmani americani, The Washington Post şi The New York Times a afirmat că anunţul chinez este "în special" regretabil în plină criză sanitară mondială, în momentul în care informaţia este mai necesară ca oricând.

Wall Street Journal a denunţat un atac "fără precedent" contra libertăţii presei.

Donald Trump a pronunţat marţi, apăsat, formula "virusul chinez" pentru a desemna noul coronavirus. "A venit din China. Cred că este o formulă foarte exactă".

Expresia a fost deja folosită de mai multe zile de Mike Pompeo, care nu vorbeşte decât de "virusul chinez" sau "virusul din Wuhan", cu numele oraşului chinez de unde a izbucnit epidemia.

Ea a fost reluată luni seară într-un mesaj pe Twitter al preşedintelui Statelor Unite, ceea ce nu a făcut decât să alimenteze furia Beijingului.

"Suntem foarte indignaţi", a reacţionat un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor externe, vâzând prin aceasta "o stigmatizare" a ţării sale.

Fără rezultate ştiinţifice definitive referitoare la originea virusului, care a fost depistat pentru prima dată în decembrie, în Wuhan, Beijingul cere să nu fie arătată cu degetul China.

Un purtător de cuvânt al diplomaţiei chineze a evocat săptămâna trecută, fără să vină cu elemente concrete în această privinţă, ipoteza că armata americană ar fi putut introduce agentul patogen în ţara sa.

"Nu am apreciat faptul că China spune că armata noastră le-ar fi transmis virusul. Armata noastră nu a transmis nimic nimănui!", a afirmat Donald Trump, subliniind că el foloseşte expresia "virusul chinez" ca răspuns la aceste insinuări.

Acest război al cuvintelor reaprinde tensiunile diplomatice, care au fost frecvente de când Donald Trump a ajuns la Casa Albă, la începutul lui 2017.

Când a început să se extindă epidemia în afara Chinei, guvernul american a oscilat între denunţarea unei lipse de transparenţă iniţiale din partea chineză şi semnele de "încredere" ale preşedintelui american în omologul său Xi Jinping.

Interzicerea intrării în Statele Unite a persoanelor care vin din China a provocat totuşi furie la Beijing.

Mesajul din partea americană este clar: lupta contra epidemiei nu pune capăt rivalităţii cu gigantul asiatic, pe care SUA îl consideră primul lor adversar strategic pe termen lung.