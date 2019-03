Au fost date publicității nominalizările la Olivier Awards 2019: Ediția din acest an este plină de surprize!

Ian McKellen, Vanessa Redgrave, Gillian Anderson şi David Suchet se numără printre actorii care au fost nominalizaţi marţi la ediţia din acest an a galei Olivier Awards, în cadrul căreia sunt atribuite cele mai importante premii decernate de industria de teatru din Marea Britanie, informează Press Association, potrivit agerpres.ro.

Ian McKellen, o legendă a teatrului şi cinematografiei britanice, a primit marţi cea de-a 11-a nominalizare la premiile Olivier din cariera sa prestigioasă, pentru rolul din spectacolul "King Lear", pus în scenă de Teatrul Duke of York.

David Suchet, devenit celebru cu rolul inspectorului Poirot într-un serial de televiziune, va concura şi el la categoria "cel mai bun actor", pentru evoluţia sa din spectacolul "The Price", o adaptare a piesei omonime scrise de Arthur Miller şi jucată la Teatrul Wyndham.

Ceilalţi actori nominalizaţi la această categorie sunt Adam Godley, Ben Miles şi Simon Russell Beale ("The Lehman Trilogy"), Arinze Kene ("Misty") şi Kyle Soller ("The Inheritance").

Gillian Anderson va concura la categoria "cea mai bună actriţă" pentru rolul din "All About Eve", un spectacol pus în scenă la Teatrul Noel Coward şi care reprezintă o adaptare teatrală a filmului hollywoodian omonim.

La aceeaşi categorie au mai fost nominalizate actriţele Eileen Atkins ("The Height Of The Storm"), Patsy Ferran ("Summer And Smoke"), Sophie Okonedo ("Antony And Cleopatra") şi Katherine Parkinson ("Home, I'm Darling").

La categoria "cel mai bun regizor" vor concura Marianne Elliott ("Company"), Sam Mendes ("The Lehman Trilogy"), Stephan Daldry ("The Inheritance"), Christopher Ashley ("Come From Away") şi Rebecca Frecknall ("Summer And Smoke").

Musicalurile "Company" şi "Come From Away" au primit cele mai multe nominalizări, câte nouă, în timp ce "The Inheritance" va concura la opt categorii - cele mai multe nominalizări primite de un spectacol de teatru.

"The Inheritance" va concura, între altele, la categoriile "cel mai bun spectacol nou", "cel mai bun regizor", "cel mai bun actor" (Kyle Soller) şi "cea mai bună actriţă în rol secundar" (Vanessa Redgrave).

La ediţia din 2018, musicalul hip-hop "Hamilton" a primit 13 nominalizări, doborând recordul precedent în domeniu, deţinut ex aequo de "Harry Potter And The Cursed Child" şi "Hairspray", care au fost nominalizate fiecare la 11 premii.

În final, producţia "Hamilton" de pe West End a câştigat şapte trofee.

Gala premiilor Olivier va avea loc pe 7 aprilie la Royal Albert Hall din Londra şi va fi prezentată de Jason Manford.