Audienţa galei Premiilor Oscar a crescut uşor la 19,5 milioane de telespectatori

Cea de-a 96-a ceremonie anuală a premiilor Oscar a atras 19,5 milioane de telespectatori, duminică seară, pe ABC, scrie Variety.

Conform ratingurilor naţionale rapide ajustate în funcţie de fusul orar, transmisiunea de duminică a atras 19,5 milioane de telespectatori şi un rating de 3,8 în segmentul demografic al adulţilor 18-49, difuzată de la ora 19:00 la 22:29 ET.

Prin comparaţie, transmisiunea din 2023 a atras 18,8 milioane de telespectatori şi un rating de 4,0 în numărătoarea finală. Asta înseamnă că emisiunea din acest an a crescut cu mai puţin de 4% în ceea ce priveşte numărul total de telespectatori, dar a scăzut cu 5% în grupul demografic cheie. De asemenea, trebuie remarcat faptul că show-ul din acest an a început cu o oră mai devreme decât în anii trecuţi.

Cu toate acestea, transmisiunea din 2024 a fost cea mai urmărită ediţie a Oscarurilor din 2020 şi a marcat al treilea an consecutiv de creştere a audienţei. Transmisiunea din 2021, care a fost puternic afectată de pandemia COVID-19, a atras un minim istoric de 10,4 milioane de telespectatori. Acesta şi-a revenit în 2022, cu 16,6 milioane, urmat de anul trecut, cu 18,8 milioane.

În cadrul ceremoniei de decernare a premiilor Oscar, "Oppenheimer" a dominat, filmul biografic de succes luând şapte premii, inclusiv cel mai bun film, cel mai bun regizor pentru Christopher Nolan şi cel mai bun actor pentru Cillian Murphy. De asemenea, Robert Downey Jr. a câştigat premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar.

Emma Stone a obţinut al doilea Oscar din cariera sa pentru "Poor Things", în timp ce Da'Vine Joy Randolph a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar cu rolul din "The Holdovers".

Atât "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, cât şi "Maestro", de Bradley Cooper, nu au reuşit să obţină nicio victorie, iar "Barbie" a fost exclus de la majoritatea categoriilor la care a fost nominalizat, cu excepţia celui mai bun cântec original ("What Was I Made For?", de Billie Eilish şi Finneas O'Connell).

Ryan Gosling a făcut spectacol cu interpretarea melodiei "I'm Just Ken". Gosling, care a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor în rol secundar pentru rolul lui Ken în filmul de succes, a fost însoţit de o armată de dansatori, printre care se numărau colegii săi Ken Simu Liu, Ncuti Gatwa, Kingsley Ben-Adir şi Scott Evans, precum şi Mark Ronson şi legendarul chitarist Slash.