AUDIO - Rapperul Playboi Carti a obţinut prima clasare în fruntea Billboard 200: albumul său a fost vândut în 100.000 de unităţi în SUA

Rapperul Playboi Carti a obţinut prima clasare în fruntea Billboard 200 după ce albumul „Whole Lotta Red”, al doilea material de studio al său, a fost vândut în 100.000 de unităţi în Statele Unite în săptămâna încheiată pe 31 decembrie, potrivit Nielsen Music/MRC Data, relatează News.ro.

Piesele de pe albumul lui Playboi Carti au fost accesate online de peste 126,4 milioane de ori. „Whole Lotta Red”, anunţat iniţial pentru 2018, cuprinde 24 de piese şi între colaboratori se regăsesc Future, Kid Cudi şi Kanye West, care a fost şi producător executiv al albumului.

Rapperul a debutat discografic, în 2018, cu „Die Lit”. Până în prezent, el a fost vândut în peste 1,1 milioane de unităţi, iar piesele au fost accesate online de peste 1,6 miliarde de ori.

După două săptămâni petrecute pe primul loc în top, „Evermore” al lui Taylor Swift a coborât pe locul al doilea, după ce a fost vândut în 71.000 de unităţi.

Lil Durk şi „The Voice” au urcat 43 de poziţii, până pe trei, după ce albumul a fost vândut în 66.000 de unităţi, după prima sa săptămână completă de la lansare. Albumul a debutat în top în urmă cu o săptămână, fiind lansat pe 24 decembrie şi vândut în 23.000 de unităţi într-o zi. „The Voice” este al treilea material al rapperului care ajunge în top 10.

Pop Smoke şi „Shoot for the Stars Aim for the Moon” au urcat şapte poziţii, până pe patru, după ce a fost vândut în 46.000 de unităţi. Albumul a petrecut o singură săptămână în afara top 10 de când a debutat, pe prima poziţie, în iulie 2020.

Ariana Grande şi „Positions” au urcat nouă locuri în clasament, până pe cinci, după ce albumul a fost vândut în 38.000 de unităţi.

„Folklore” al lui Swift a ocupat locul al şaselea, în urcare două poziţii, după ce a fost vândut în 35.000 de unităţi, iar Megan Thee Stallion şi „Good News” s-au clasat pe şapte, în urcare zece poziţii, cu 34.000 de unităţi vândute în ultima săptămână.

Top 10 este completat de Luke Combs cu „What You See Is What You Get”, Bad Bunny cu „El Ultimo Tour del Mundo” şi Eminem cu „Music to Be Murdered By”.

Billboard 200 clasifică cele mai populare albume din Statele Unite pe parcursul unei săptămâni, pe baza consumului multimetric, care include vânzarea de copii fizice ale discurilor, single-urilor (10 cântece înseamnă un album) şi activitatea online (1.500 de accesări sunt egale cu un album; accesările audio şi video on-demand).