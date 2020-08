Australianul Nick Kyrgios anunţă că nu va participa la turneul US Open

Jucătorul australian de tenis Nick Kyrgios (40 ATP) a anunţat că nu va participa în acest an la turneul US Open (31 august-13 septembrie) din cauza riscurilor de călătorie asociate pandemiei de coronavirus, scrie AFP.

''În acest an nu voi juca la US Open. Acest lucru mă afectează foarte tare, dar fac asta pentru oameni, pentru australienii mei, pentru sutele de mii de americani care şi-au pierdut viaţa, pentru voi toţi", a scris Kyrgios pe contul său de Twitter, după ce informase că nu va participa nici la Masters-ul 1000 de la Cincinnati, mutat la New York, anunță AGERPRES.

Kyrgios a menţionat în postarea sa că este important să se concentreze pe ''sănătate şi pe siguranţă'' criticând ''jucătorii egoişti''.

''Trebuie să acţionaţi în interesul celuilalt şi să lucrăm împreună, nu puteţi face bani rapid pentru a vă plimba prin Europa'', a comentat australianul fără a nominaliza însă pe cineva.

Citește și: SURSE - Băsescu pregătește un atac în FORȚĂ: cum s-au făcut jocurile în culisele negocierilor de pe dreapta

Şi conaţionala lui Kyrgios, nr. 1 mondial WTA, Ashleigh Barty, a anunţat că nu va participa la US Open.

În urmă cu două zile, britanicul Andy Murray spunea că se aşteaptă ca unii dintre cei mai buni tenismeni ai momentului să urmeze exemplul australiencei Ashleigh Barty.

Laureata ultimei ediţii de la Roland Garros este cel mai mare nume din circuitul feminin care s-a retras de la US Open.

"Am auzit că unii tenismeni de top nu vor merge să joace acolo. Mă aştept să fie aşa", a declarat Murray, fostul lider al clasamentului ATP.

"Este decizia personală a fiecăruia. Dacă nu se simt în siguranţă şi nu se simt confortabil să călătorească şi să meargă acolo, sau să se pună în pericol pe ei şi echipele lor, în condiţiile unui risc ridicat, atunci este total de înţeles", a subliniat scoţianul.

Sârbul Novak Djokovic, spaniolul Rafa Nadal, primii doi clasaţi în ierarhia masculină, alături de americanca Serena Williams şi-au confirmat participarea la turneul Western & Southern Open (20-28 august), mutat anul acesta de la Cincinnati şi la New York şi care va servi drept "încălzire" pentru US Open.

Ambele turnee se vor disputa la Flushing Meadows, fără spectatori, iar Federaţia americană de tenis, organizatoarea celor două competiţii, intenţionează să aplice un protocol strict de securitate în "bula"' respectivă, pentru a reduce la minimum riscurile de infectare cu Covid-19.

"Toţi jucătorii vor avea unele rezerve, iar chestiunea este dacă te simţi sau nu confortabil să îţi asumi riscul", a mai spus Murray.

"Aşa cum am mai spus, senzaţia mea este că, după ce vom ajunge în interiorul bulei pe care au creat-o, vom fi în regulă. Problema este legată mai mult de călătoria internaţională şi de a ajunge acolo, lucru de care voi fi şi eu un pic preocupat", a adăugat el.

Citește și: Raed Arafat a EXPLODAT, după demisia epidemiologilor de la DSP București: Au DEZERTAT ca soldatul în război

Andy Murray afirmase recent că se "pregăteşte mental" pentru US Open, în ciuda ameninţărilor cu anularea care planează asupra turneului de Mare Şlem.

"Trebuie să ne pregătim în acest sens", a declarat Murray într-un interviu acordat cotidianului britanic Metro. "În urmă cu patru sau cinci săptămâni eram mai degrabă sceptici în legătură cu acest subiect, însă din punct de vedere mental, la un anumit moment, trebuie să începi să te pregăteşti şi să te organizezi pentru asta", a precizat dublul campion de la Wimbledon, care a cucerit trofeul la US Open în 2012.