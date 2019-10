Autobuzul cuplului Paul și Linda McCartney a fost scos la licitație pentru 25.000 de lire sterline

Autobuzul cuplului Paul și Linda McCartney, scos la licitație marți pentru 25.000 de lire sterline, arată Smart Radio, care păstrează un loc special pentru piesele artistului în playlist, anunță MEDIAFAX.

Paul și Linda McCartney au adaptat autobuzul în anii '70, pentru a putea călători în familie în timpul turneelor.

Paul McCartney a decis să decoreze autobuzul care are o platformă deschisă la nivelul superior. Împreună cu colegii săi din trupa Wings, cântărețul, a decis să împodobească vehiculul, în care aveau de gând să călătorească prin Europa, folosind culori psihedelice.

Mașina amintește de primii ani ai petrecuți de muzician după despărțirea de trupa Beatles, alături de noii săi colegi de scenă și de familiile acestora.

Autobuzul colorat a fost găsit în Spania și a fost adus în Marea Britanie pentru a fi vândut la licitație.

Sir Paul a făcut un anunț public în 2017 pentru a afla unde se află microbuzul colorat.

Autobuzul a fost pus în vânzare la Omega Auctions în Merseyside fiind estimată o valoare cuprinsă între 15.000 și 25.000 de lire sterline.

Inițial autobuzul a circulat între Essex și Norfolk în anii '50 și '60, înainte să fie cumpărat de McCartney, căruia nu îi plăcea să fie închis într-un autocar obișnuit peste vară în 1972.

”Am pictat exteriorul cu modele și culori psihedelice, ca pentru un autobuz magic”, a explicat muzicianul, ”dacă te uiți atent, o privire obișnuită, era un lucru destul de dement să construiești un pătuț de copil pe acoperișul autobuzului și să lași acolo toți copiii în timp ce umbli prin Europa.

”Nu prea e ceea ce te-ai aștepta de la o trupă obișnuită. Dar noi nu eram o trupă obișnuită”.

După ce s-a încheiat turneul, autobuzul a ajuns în fața unei cafenele rock din Tenerife, înainte să fie mutat în grădina proprietarului cafenelei. ”I-am vizitat acum 10 ani și am văzut acest lucru care domina grădina”, a explicat Justin James, actualul proprietar al autobuzului. Acesta a vrut să folosească mașina pentru transportul copiilor săi care aveau pasiuni muzicale. Acum se pregătește să emigreze în Australia.

”Speram să poată cineva să dea drumul motorului de sub capotă, dar se pare că nu sunt eu acea persoană", a arătat actualul proprietar al mașinii, care afirmă că a cheltuit 25.000 de lire sterline pentru întreținerea vehiculului și că orice va câștiga peste acest preț va dona organizației caritabile Arms Around the Child charity.

