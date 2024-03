FOTO Autoritățile din Israel anunță că nu renunță la operațiunea din apropierea spitalului al Shifa

Autoritățile din Israel susțin că vor „continuă să zădărnicească activitatea teroristă” de la al Shifa

„IDF și ISA continuă să zădărnicească activitatea teroristă în spitalul al Shifa. IDF și ISA, conduse de Brigada 401, și forțele speciale Shayetet 13 continuă operațiuni precise în spitalul Al Shifa pentru a contracara terorismul. Până acum, 20 de teroriști au fost eliminați la spitalul al Shifa, iar zeci de suspecți reținuți sunt în prezent audiați. În spital au fost amplasate cuiburi de terorism (...) și numeroase arme”, au anunațt autoritățile israeliene, potrivit Sky News.

Forțele israeliene au lansat un raid nocturn asupra spitalului al-Shifa din Gaza. Un purtător de cuvânt al Forțelor de Apărare Israeliene a declarat că IDF desfășoară o „operațiune de mare precizie în zone limitate” ale spitalului. Conform IDF, „teroriștii” s-au regrupat în interiorul spitalului și îl folosesc pentru a lansa atacuri.

Armata a precizat că spitalul va putea continua să funcționeze în timpul raidului și le-a spus pacienților și personalului că nu trebuie să fie evacuați. Totuși, palestinienii care locuiesc în apropierea spitalului al Shifa au fost îndemnați de armata israeliană să plece pe coasta de sud.

