Israelul atacă dezlănțuit spitalul din Fâșia Gaza: scene de groază trăite de cei din interior/ VIDEO

IDF a precizat că "teroriştii Hamas de rang înalt s-au regrupat" în interiorul spitalului şi îl folosesc pentru a lansa atacuri.

Martorii oculari au descris o stare de panică în interiorul complexului din oraşul Gaza.

Într-o convorbire înregistrată cu fratele său, postată pe un grup de WhatsApp, un bărbat a spus: "Tancurile ne înconjoară. Ne ascundem în interiorul cortului. Auzim focuri de tancuri în apropierea complexului".

Focuri de armă intense au putut fi auzite în jurul spitalului în imagini neverificate postate pe reţelele de socializare.

Într-un mesaj audio trimis jurnaliştilor din interiorul spitalului, Muhammad Al-Sayyid a declarat: "Soldaţii sunt aici, în interiorul complexului, există morţi şi răniţi, iar soldaţii au arestat câţiva tineri. Situaţia de aici este catastrofală".

IDF nu a semnalat public în prealabil că plănuia să lanseze o nouă operaţiune la al-Shifa.

Într-un mesaj video postat la primele ore ale dimineţii, purtătorul de cuvânt al şefului IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat că armata israeliană a răspuns la "informaţii concrete care au cerut o acţiune imediată".

El a precizat că spitalul va putea continua să funcţioneze în timpul asaltului şi le-a spus pacienţilor şi personalului că nu trebuie să fie evacuaţi.

Persoanele strămutate care se adăpostesc în complex vor putea părăsi spitalul pe o rută de evacuare, a spus el, înainte de a cere Hamas să "se predea imediat".

Într-un comunicat al Ministerului Sănătăţii din Gaza, condus de Hamas, se precizează că operaţiunea a fost o "încălcare flagrantă a dreptului umanitar internaţional".

Sute de palestinieni strămutaţi se adăpostesc la spital, care a fost atacat de forţele israeliene la începutul conflictului. Înainte de conflict, spitalul al-Shifa era cea mai mare unitate medicală din Gaza.

Spitalele beneficiază de un statut de protecţie pe timp de război în temeiul dreptului umanitar internaţional, dar îşi pot pierde această protecţie în circumstanţe limitate, dacă sunt folosite pentru a comite un "act dăunător inamicului".

Israelul a acuzat de mult timp Hamas că foloseşte unităţile medicale ca acoperire pentru operaţiunile sale, lucru pe care gruparea armată susţinută de Iran îl neagă.

