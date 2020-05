Autorităţile din judeţul Brăila au refuzat să primească la Spitalul Județean 20 de persoane infectate cu COVID-19 de la un spital din Vrancea

Autorităţile din judeţul Brăila au refuzat să primească la Spitalul Județean 20 de persoane infectate cu COVID-19 de la spitalul din Adjud, judeţul Vrancea. În cele din urmă, pacienții au ajuns la Spitalul din Focșani, printr-o decizie a Prefecturii din Vrancea, anunță MEDIAFAX.

Discuţiile au apărut în urma unei dispoziţii a Centrului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei din cadrul MAI, din data de 8 mai. Conform documentului, 20 de pacienţi infectaţi cu COVID-19 urmau să fie transferaţi de la Spitalul Municipal Adjud la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila. „În data de 08.05.2020, se va desfăşura un transfer de pacienţi confirmaţi COVID-19 de la spitalele din judeţul Vrancea, astfel: de la Spitalul Municipal Adjud, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila, Secţia Boli Infecţioase, 20 de pacienţi asimptomatici şi forme uşoare”, se arăta în dispoziţia trimisă centrelor judeţene de coordonare.

Citește și: E oficial! Guvernul permite reducerea impozitului

Imediat, autorităţile brăilene au luat atitudine, anunţând că refuză transferul de pacienţi.

„Oameni buni, spitalul este coordonat de Ministerul Sănătăţii în această perioadă, deci sub nicio formă eu nu am fost înştiinţat de această decizie, iar Spitalul a primit informaţia oficială pe fax în timp ce pacienţii erau în drum spre spitalul din Brăila. Aflând prea târziu de această decizie, am crezut că nu am timpul necesar să întervin, însă după o discuţie cu factorii de decizie de la nivel naţional, am spus răspicat că la Brăila se vor trata de COVID-19 doar cetăţenii judeţului”, a scris preşedintele Consiliului Judeţean, Iulian Chiriac, pe Facebook.

Explicaţii a solicitat şi primarul oraşului Brăila, care a cerut ca pacienţii să fie mutaţi la Focşani.

„A venit un document dimineaţă despre pacienţi de la Adjud. Am întrebat de ce să-i aducă la Brăila. Este mai aproape pentru ei la Focşani. Dacă ei au spaţii în spital la Focşani, de ce să vină la Brăila? Este deranjant pentru pacienţi, pentru familiile lor”, a spus, pentru MEDIAFAX, primarul oraşului Brăila, Marian Dragomir.

Citește și: Raed Arafat avertizează: Mănușile nu fac decât să-ți dea o falsă senzatie de siguranță

După protestul autorităților din Brăila, reprezentanţii Prefecturii Vrancea au decis să nu-i mai mute pe pacienţi.

„În cursul zilei de astăzi, din ordinul şefului Centrului Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei, motivat de aglomerarea spitalelor de la Adjud şi Focşani cu pacienţi infectaţi cu COVID-19, s-a dispus transferul a 50 de pacienţi cu forme uşoare sau asimptomatici la spitalele din Brăila (20 de pacienţi de la Adjud) şi Rm Sărat (30 de pacienţi de la Focşani). După o analiză a situaţiei, Instituţia Prefectului Judeţului Vrancea a decis ca pacienţii să nu mai fie transferaţi, către spitalele respective fiind redirecţionaţi viitorii pacienţi care se vor încadra la categoria menţionată”, au anunţat, pe Facebook, reprezentanţii Prefecturii Vrancea.

Brăila este în topul judeţelor cu cele mai puţine cazuri de infectare cu COVID-19.

Scandalul izbucnit vineri nu este primul de acest tip. La sfârşitul lunii martie, autorităţile brăilene au protestat vehement în urma apariţiei unei solicitări a Direcţiei de Sănătate Publică Galaţi privind realizarea unui centru regional pentru bolnavii cu COVID-19 la Brăila. Conform planului care a stârnit controverse, spitalele din Galaţi ar fi preluat toţi bolnavii din Brăila care nu sunt infectaţi cu noul virus.