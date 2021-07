Autorităţile din Sinaia neagă existenţa vreunei gropi ilegale de gunoi - Reacția primarului față de șeful Gărzii de Mediu

Primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, îl atacă, într-o postare pe Facebook, pe comisarul şef al Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, după ce acesta a anunţat că a descoperit în staţiune o groapă ilegală de gunoi, potrivit news.ro.

Edilul susţine că şeful Gărzii de Mediu - pe care îl denumeşte ”comisar online” - ar fi trebuit să îşi folosească atribuţiile şi să amendeze, Oprea negând existenţa gropii de gunoi la care face referire Berceanu.

Primarul oraşului Sinaia s-a filmat într-o zonă de pădure, despre care susţine că este locul în care şeful Gărzii Naţionale de Mediu, Octavian Berceanu, a descoperit, în urma unei sesizări primite pe Facebook, o groapă ilegală de gunoi care ar exista cu acceptul autorităţilor locale.

În postarea de pe reţeaua de socializare, primarul liberal al staţiunii Sinaia îl atacă pe şeful Gărzii de Mediu.

”Din păcate, în acest moment Garda Naţională a încăput pe mâna unui comisar online, iar ieri am fost pus în faţa unui fapt nemaiîntâlnit în munca administrativă: tu, ca şi comisar online, să faci un control, să pretinzi un flagrant şi să nu iei niciun fel de măsuri, nu pot să-mi explic cum se întâmplă. Vreau să înţeleg de ce nu şi-a folosit prerogativele pe care le are ca şi comisar al Gărzii Naţionale de Mediu pentru a stopa acţiunea ilegală pe care a constatat-o şi doar a încercat să regizeze, mai întâi pe Facebook, iar după aceea la o televiziune, intervenţia prin care efectiv el atacă oraşul Sinaia. Eu cred că atunci când cineva încalcă legea trebuie luate măsuri imediate şi drastice”, afirmă Vlad Oprea în videoclipul postat, joi, pe pagina sa de Facebook.

Edilul din Sinaia a adăugat că îi invită pe comisarii de mediu să facă, împreună cu inspectori ai Primăriei Sinaia, controale în oraş.

”Nu vreau să cred că acţiunea de ieri pe care a făcut-o domnul comisar şef al Gărzii Naţionale de Mediu are vreo legătură cu declaraţia pe care eu am făcut-o sâmbătă legată de faptul că un lider USR spunea că PNL-ul merge foarte încet şi are o viteză foarte redusă în guvernare iar eu am spus că cred că într-adevăr USR-ul are o viteză foarte mare, dar, din păcate, pe reţelele de socializare, nu în administraţie şi îmi doresc să văd mai mulţi colegi de la USR, primari de la USR că fac mai mult pentru comunităţile pe care le conduc”, mai afirmă edilul.

La rândul său, administratorul public al oraşului Sinaia, Marian Panait, a explicat, joi, că zona este fosta groapă de gunoi a oraşului.

”Este fosta groapă de gunoi a oraşului, închisă acum 15 ani. Se întâmplă ca unii iresponsabili să spargă bariera şi să verse deşeuri acolo”, a declarat Marian Panait jurnaliştilor.

Octavian Berceanu a afirmat, miercuri seară, la Digi 24, că a descoperit o groapă de gunoi ilegală "într-o zonă circulată”, situată în apropierea unui cunoscut restaurant din Sinaia, în apropierea drumului către Cota 1400. El a arătat că a aflat despre acest lucru în urma unui mesaj pe care l-a primit pe Facebook.

"Vorbim de o carieră abandonată care se găseşte în Parcul Natural Bucegi şi care a fost folosită de primărie pentru depozitarea deşeurilor. Mai nou, o parte din deşeurile depozitate în anii anteriori sunt folosite pentru a genera fundaţie în dezvoltări imobiliare, ceea ce e şi mai crunt. Şi am filmat cu nonşalanţă nişte oameni care duceau acolo deşeuri din construcţii, din construcţii de infrastructură, construcţii care erau puse în artă în baza unui contract întocmit cu Primăria şi la dispoziţia primăriei”, a afirmat şeful Gărzii Naţionale de Mediu.

Berceanu a susţinut că a surprins un camion cu deşeuri, iar cei care depozitau i-au spus că "primarul le-a oferit această oportunitate” celor care au depozitat în parcul natural deşeurile, deşi acest lucru este infracţiune.

Conform acestuia, în groapa ilegală a fost găsit bitum de 10-15 centimetri grosime, care ar proveni din asfaltările din oraş, pentru că localnicii nu folosesc bitum la construcţia din gospodării. Şeful Gărzii de Mediu a catalogat situaţia drept "noaptea minţii”.

Berceanu a precizat că analizează posibilitatea depunerii unei plângeri penale din cauza acestei situaţii.