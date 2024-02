FOTO Autostrada Moldovei rupe norma: Cum se descurcă muncitorii unde se construiește cel mai mare și primul nod rutier turbion din România

Ionel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor, a facut o vizita pe santierul Lotului 3 al Autostrazii Bacau - Pascani (Autostrada Moldovei A7), unde se construieste cel mai mare si primul nod rutier turbion din Romania, situat la intersectia A7-Autostrada Moldovei cu Autostrada Unirii A8, asigurand astfel relatiile de trafic intre cele doua autostrazi.

”La acest moment, se efectueaza, in principal, urmatoarele lucrari:

- se afla in curs de finalizare lucrarile de decopertare vegetala pe traseul autostrazii si al bretelelor de legatura aferente nodurilor rutiere (80%),

- se executa lucrari de umpluturi la corpul autostrazii,

- se executa lucrari de imbunatatire a terenului de fundare,

- se executa lucrari de forare piloti pentru structuri (viaducte, poduri si pasaje),

- se executa lucrari de relocare a retelelor de utilitati publice.

Constructorul a mobilizat, in aceasta zi de sambata, 1050 muncitori si 345 utilaje pe toate cele 3 loturi aferente Autostrazii Bacau - Pascani.

Nodul rutier dintre cele 2 autostrazi este localizat la sud de Pascani, mai exact pe raza U.A.T.-urilor Stolniceni-Prajescu si Pascani, se va intinde pe o lungime de cca 2 km si o suprafata de 220 hectare si va cuprinde, in principal:

- 8 bretele, proiectate la viteza de 80 km/h,

- 12 pasaje (8 pasaje aferente A7 si 4 pasaje aferente A8),

- 5 podete.

Lucrarile acestui nod rutier de tip turbion fac parte din Lotul 3: Mircesti (jud.Iasi)- Pascani (jud.Iasi), care are o lungime de 28,09 km si prevede constructia 3 noduri rutiere, 7 poduri, 2 pasaje si 32 de podete.

Valoarea contractului este de 1,76 miliarde lei, fara TVA, finantare asigurata din fonduri europene nerambursabile prin PNRR, iar durata contractului este de 30 luni.

Totodata, pe santier am avut o intalnire de lucru si cu autoritatile locale din Iasi, cu care am discutat despre evolutia lucrarilor dar si despre relocarea DJ208L la sudul nodului rutier turbion, intrucat acesta se suprapune cu lucrarile nodului rutier. La aceasta intalnire au participat domnii Costel Alexe - presedintele Consiliului Judetean Iasi, Lucian Rusu - secretar general adjunct al Guvernului Romaniei, Alexandru Muraru - deputat de Iasi si Sorin Nacuta - deputat de Iasi, carora le multumesc pentru colaborare, sustinere si implicare in dezvoltarea acestui proiect major de infrastructura, inca din 2020.

Autostrada Moldovei A7 este prima autostrada a Romaniei aflata integral in executie, pe toti cei 320 km, 13 din 13 loturi, iar la final, va lega Moldova de Muntenia si prin infrastructura rutiera. Este, de asemenea, prevazuta in Programul Investitional 2021-2030 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din Romania, elaborat si aprobat de guvernul liberal in perioada 2020-2021.

Hai, Romania, hai ca se poate!”, anunță Scrioșteanu.