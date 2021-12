Avertisment ANM: Cod galben de ceață în șapte județe

Valabil de la : 31-12-2021 ora 7:10 până la : 31-12-2021 ora 10:00



In zona : Județul Brăila;

Județul Ialomiţa;

Județul Argeş: Pitești, Mioveni, Costești, Ștefănești, Călinești, Topoloveni, Bascov, Poiana Lacului, Buzoești, Băiculești, Leordeni, Bogați, Slobozia, Bradu, Ungheni, Mălureni, Mărăcineni, Merișani, Moșoaia, Lunca Corbului, Priboieni, Suseni, Albota, Budeasa, Căteasca, Rătești, Micești, Recea, Rociu, Căldăraru, Cocu, Miroși, Uda, Negrași, Mozăceni, Popești, Izvoru, Băbana, Oarja, Ștefan cel Mare, Cotmeana, Morărești, Săpata, Beleți-Negrești, Drăganu, Teiu, Râca;

Județul Prahova: zona joasă;

Județul Dâmboviţa: Găești, Titu, Dragodana, Petrești, Mătăsaru, Gura Șuții, Braniștea, Mogoșani, Conțești, Sălcioara, Șelaru, Cobia, Produlești, Crângurile, Hulubești, Morteni, Valea Mare, Gura Foii, Răscăeți;

Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Videle, Orbeasca, Peretu, Botoroaga, Plosca, Drăgănești-Vlașca, Tătărăștii de Jos, Buzescu, Scrioaștea, Călinești, Ciolănești, Blejești, Troianul, Vârtoape, Trivalea-Moșteni, Gălăteni, Băbăița, Mereni, Olteni, Nanov, Poeni, Tătărăștii de Sus, Vedea, Măgura, Bogdana, Frăsinet, Putineiu, Rădoiești, Siliștea-Gumești, Mavrodin, Siliștea, Cosmești, Nenciulești, Talpa, Scurtu Mare, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Zâmbreasca, Săceni, Moșteni, Necșești, Beuca, Purani, Sfințești, Balaci, Crevenicu;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m, ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului