Avionul cu care Maria Grapini călătorea la Bruxelles a aterizat în câmp: Cum ar zice Iohannis, am avut ghinion!

Europarlamenarul Maria Grapini s-a trezit direct în câmp. Avionul cu care mergea la Bruxelles a aterizat în câmp, fără a mai fi tras la burduf. După ce pasagerii au fost extrași, Grapini a avut parte de o nouă pățanie care a făcut-o să exclame o vorbă care l-a consacrat pe președintele Klaus Iohannis: Ghinion!

"Se poate si mai rau! Azi am avut o experienta unica de cand fac naveta saptamanal la Bruxelles! Am aterizat la Bruxelles, undeva in camp, avionul nu a fost tras la burduf! S-au chinuit vreo 10 minute sa instaleze scara de coborare si intr-un final au lasat-o cu o anumita distanta de iti era frica sa nu cazi cand calci pe ea! Apoi ne-am urcat in autobuze si am mers vreo 15-20 min si am ajuns la usa de intrare in aeroport! Aici-ghinion cum ar fi spus presedintele Iohanis! Nu se deschide usa! Lucratorul aeroportului a chemat un ajutor pr spatele caruia scria “Supervisor”! Nu a reusit nici el! Au venit patru persoane, toate incercand sa deschida usa! Dupa alte cca 20 de min a venit al cincilea care a reusit!

Si uite asa zborul de doua ore jumate Bucuresti - Bruxelles aproape s-a dublat ca timp! Am si un grup de romani invitati in PE(40) care au inteles ca serviciile nu depind de tara ci de calitatea resursei umane si de organizare! Doamne ajuta ca ziua de 13 sa-si fi facut “treaba” doar cu atat! Doresc zile frumoase invitatilor mei, la Bruxelles!", scrie Grapini pe Facebook.