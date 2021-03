Avocatul Poporului intervine în sprijinul medicilor: Mai mulţi miniştri trebuie să clarifice problemele legate de gărzile neplătite

Avocatul Poporului cere, joi, clarificări de la mai mulţi miniştri, dar şi de la Colegiul Medicilor şi Sindicatul Medical România în legătură cu plata gărzilor pentru personalul medical şi gărzile obligatorii neplătite. Instituţia s-a sesizat după ce un medic a exprimat o serie de nemulţumiti pe pagina de Facebook.

Avocatul Poporului anunţă, joi că s-a sesizat din oficiu după ce medicul Marian Stamate a reclamat o serie de nemulţumiri, într-o postare pe Facebook.

”Un medic angajat cu contract de muncă cu normă întreagă într-o unitate sanitară are veniturile raportate la două salarii de bază diferite, respectiv până la ora 14:00, este remunerat cu un salariu corespunzător Legii 153 pe 2017, iar în următoarele ore, cele de gardă, munca sa este remunerată corespunzător unui alt salariu de bază respectiv OUG 114/ 2018 (...) S-a ajuns astfel la o situaţie discriminatorie, medicul de aceeaşi specialitate, cu aceeaşi vechime, să fie remunerate diferit, în funcţie de raportul pe care acesta îl are cu unitatea sanitară. Dacă este angajat cu normă întreagă va avea gărzile mai prost plătite decât acelaşi medic care nu are contract de muncă cu normă întreagă”, afirmă medicul.

Acesta reclamă faptul că gărzile medicilor rezidenţi sunt muncă forţată, neremunerată, dar şi inechitatea din sistemul spitalelor universitare sau clinice, unde medicii cu funcţii de conferenţiar sau profesor nu au obligaţia de gardă, astfel încât nu sunt obligaţi să presteze o gardă lunară gratuită, în timp ce restul medicilor au această obligaţie lunară.

A treia problemă sesizată este problema gărzii gratuite în sine, care este obligatorie, ceea ce este ”un fapt cu totul nefiresc”.

Analizând situaţia, avocatul Poporului cere ministrului Sănătăţii, Vlad Voiculescu, ministrului Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, dar şi ministrului Muncii, Raluca Turcan o serie de clarificări.

Aceeaşi solicutare a fost transmisă Colegiului Medicilor din România şi Sindicatului Medical România.

”Solicităm clarificarea următoarelor aspecte:

- în ce măsură drepturile salariale aferente activităţii prestate de medici în linia de gardă pot fi actualizate la nivelul anului 2021; analizarea oportunităţii ca gărzile efectuate de personalul sanitar în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază în zilele lucrătoare să fie salarizate la nivelul salariului stabilit pentru norma de bază;

- ce măsuri se întreprind pentru eliminarea inechităţilor determinate de aplicarea neunitară a sporului de până la 75% sau 100% din tariful orar ale salariatului de bază procent stabilit trimestrial de comitetul director după consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau a reprezentanţilor angajaţilor;

- dacă aveţi cunoştinţă de existenţa situaţiilor în care au fost efectuate gărzii obligatorii şi nu au fost plătite şi ce măsuri sau luat pentru preîntâmpinarea unor astfel de cazuri,

- care este modalitatea de plată a medicilor rezidenţi pentru munca prestată inclusiv în privinţa gărzilor efectuate.