Avocatul protestatarilor arestaţi, reacţie la decizia instanţei. Cum explică faptul că au bătut o femeie jandarm

Apărătorul celor doi protestatari arestați pentru ultraj spune că ei regretă faptele și că au vrut să lovească scutul, însă când au văzut că este vorba despre o femeie jandarm, s-ar fi retras din mulțime. Avocatul a mai subliniat că cei doi nu știu cine a furat arma și că nici nu sunt din galerie.

„Ei au fost acolo din curiozitate și au ajuns într-o astfel de situație gravă, neplăcută. S-a emis un mandat de 30 de zile cu contestație. Ambii au făcut contestație. În momentul în care au aflat că este de sex feminin, ambii au declarat că s-au retras. De fapt, erau mai multe persoane. Apar și ei. Au avut o atitudine de recunoaștere și de regret. Cojoacă era și sub influența băuturilor alcoolice. În momentul în care ei au dat acele lovituri de pumn în scut, cei doi jandarmi erau în picioare. Nu au dat în jandarm, au dat în scutul jandarmului. Fata, am înțeles că pierduse scutul undeva în învălmășeală. Se vede pe filmare. Sunt pur și simplu. Cojoacă este fan, e stelist, dar nu fac parte din nicio galerie și merge la meciuri ocazional. Niciunul nu are cazier”, a declarat avocatul celor doi protestatari, Maria Pârlog, potrivit Mediafax.

Avocatul a mai subliniat că, în fața magistraților, clienții săi au cerut o măsură mai blândă, în locul arestului preventiv.

„Evident că le pare rău. Ca să ajungi acolo din curiozitate, să vezi cum se desfășoară o manifestație sau un protest și să ajungi să execuți un arest de 30 de zile cum să nu-ți pară rău? Și-au dorit control judiciar, arest la domiciliu, că aceste măsuru sunt de natură a asigura buna desfășurare în ce privește procesul penal. Ancheta e în desfășurare”, a mai spus sursa citată.

Întrebat dacă cei doi știu cine a furat arma jandarmului, avocatul a spus: „Bineînțeles că nu. Ancheta este în derulare și asa cum v-am mai spus cei care vor soluționa situația sunt organele de urmărire penală”.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 au dispus, duminică seară, arestarea pentru 30 de zile a celor doi protestatari acuzați de ultraj și tulburarea liniștii publice, Ionuț Liviu Cojoacă și Claudiu Dobre Mihai.

Ionuț Liviu Cojoacă și Claudiu Dobre Mihai, în vârstă de 30, respectiv 24 de ani, au fost reținuți de către procurori sâmbătă noaptea, sub acuzațiile de ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice. Faptele ar fi fost săvârșite la mitingul de vineri seară, din Piața Victoriei. Ambii bărbați sunt din Capitală.

Procurorii fac apel la participanții protestului de vineri seară, care au fost răniți sau care pot oferi informații relevante pentru anchetă să se prezinte la Parchetul Militar din Capitală, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse judiciare.

Toți cei care au fost răniți sau au participat la protestul de vineri seară din Piața Victoriei și care pot oferi informații importante pentru ancheta procurorilor, sunt invitați la sediul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul București (strada George Georgescu, nr. 2) pentru a oferi datele sau imaginile pe care le dețin.