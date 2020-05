Aymen Tahar îl face praf pe Gigi Becali: 'Nu îşi dă seama cum declaraţiile lui afectează clubul'

Aymen Tahar, jucător englez de origine algeriană, a povestit pentru cotidianul The Guardian experienţele avute în România la Gaz Metan Mediaş şi la Steaua. Tahar consideră că patronul FCSB, Gigi Becali, face mult rău echipei lui prin declaraţiile sale, potrivit news.ro.

"Este de necrezut cât de mare este Steaua ca organizaţie. În termeni comparativi, ei sunt mai mari decât Manchester United, în condiţiile în care probabil 60 la sută din ţară susţine Steaua. Toate jocurile din deplasare se disputatu cu casa închisă, deoarece toată lumea dorea să urmărească Steaua jucând. (...) Am pierdut cu Rosenberg în Europa League. Am intrat în ultimele 20 de minute, când eram conduşi cu 2-0, suporterii ne apostrofau, nu ne mergea nimic şi abia aşteptam fluierul. Personal, nu am jucat bine. După meci, Becali a vorbit presei, spunând că nu am loc în echipă şi că îmi va reduce salariul cu 50 la sută, că sunt liber să plec şi că nu voi mai juca niciodată pentru ei. A fost la o lună după mutarea mea de vis. Am crezut că am făcut bine. Vorbea aşa că voia el, dar nu putea să-mi reducă salariul. Am vorbit cu preşedintele şi el mi-a spus: Nu îţi face griji, aşa e Gigi", a declarat jucătorul de 30 de ani.

Tahar spune că Becali a vizitat echipa cu o altă ocazie când rezultatele erau slabe: "Vorbea despre faptul că jucătorii făceau prea mult sex şi toate astea. Mă gândeam: 'Acest tip nu poate fi la fel ca la televizor'. Este un tip pasionat, dar nu îşi dă seama cum declaraţiile lui afectează clubul său."

Tahar a povestit şi despre primul lui contact cu România, la Gaz Metan Mediaş, un şoc cultural pentru el.

"A fost un şoc cultural, întrucât nu plecasem niciodată de acasă. Zăpada era atât de mare când am ajuns că mă gândeam doar: 'În ce m-am băgat? Unde am venit?' Am petrecut trei ani la Gaz Metan, dar primele trei luni au fost cu adevărat dificile. Am venit acasă şi nu ştiam dacă voiam să mă întorc. După 10 zile acasă, mi-am dat seama că nu este chiar atât de rău, deoarece mi-au oferit şansa de a juca ca profesionist. Am avut şase luni bune după aceea, apoi şase luni proaste şi am crezut că nu mă voi întoarce niciodată. Le-am spus că vreau să plec şi că vreau să revin la un club în Anglia. Clubul a spus că trebuie să mă întorc sau mă amendau cu o mie de euro pe zi. Am cerut să plec liber, dar preşedintele m-a convins să rămân, a fost foarte bun cu mine."

Format la Sheffield United, Tahar a evoluat la Gaz Metan Mediaş între 2012 şi 2015, apoi o jumătate de sezon la FCSB. În 2017, el a revenit în România, la Gaz Metan Mediaş. În cariera lui, a mai jucat la Boavista, Sagan Tosu, iar acum evoluează în Grecia, la Panetolikos.