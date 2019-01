Bacteria care cauzează cancer la stomac- Cum se transmite

Infectia cu H. pylori este cea mai importanta si in acelasi timp, unul dintre factorii de risc cei mai tratabili in cazul cancerului de stomac, scrie realitatea.net.

Helicobacter pylori sau H. pylori este o bacterie localizata in stomac si poate cauza imflamatii cronice sau ulcer de stomac. Daca aceasta situatie persista de cativa zeci de ani, poate evolua in cancer.

Cu toate acestea, infectia va trece prima data printr-un numar de stadii pre-canceroase (cum ar fi gastrita atrofica, metaplazia si displazia) care ar putea, dar nu in mod sistematic, sa se transforme in cancer. Aceste etape pot fi deja depistate si tratate inainte de a evolua in cancer.

Daca este lasata netratata, 1% din toti pacientii cu H. pylori vor dezvolta in cele din urma cancer de stomac. Aproximativ 50% din populatia lumii este infectata cu H. pylori.

Transmiterea se face prin scaun si saliva, si este strans legata de statutul socio-economic si conditiile de trai precare.

”Helicobacter pylori se transmite pe cale digestivă, prin ingerarea microbului odată cu alimente sau lichide contaminate. Microbul se transmite inclusiv prin mâini murdare. Dacă o persoană infectată a pus mâna murdară pe capacul de la toaletă, cel care vine după el se infectează. Nu este un microb care se transmite pe cale aeriană, explică dr. Cristian Gavrilă, medic internist.

Tratamentul acestei infectii consta intr-o cura cu antibiotice.