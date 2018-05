Violonistului Alexandru Tomescu şi pianista Angela Drăghicescu susţin joi seară concertul "Balada, un secol de muzică românească" pe scena Conservatorului regal din Bruxelles, manifestare prin care ICR Bruxelles şi Ambasada României în Regatul Belgiei aniversează împlinirea unui secol de la Marea Unire, conform unui comunicat ICR remis AGERPRES.

Evenimentul se înscrie în seria manifestărilor culturale şi de diplomaţie publică dedicate acestei sărbători. Premiera muzicală din capitala Europei face parte din Turneul Internaţional "Stradivarius-Balada-un secol de muzică!" care cuprinde 17 concerte de muzică clasică susţinute de cei doi artişti, în România şi în străinătate, în perioada 9 mai - 11 iunie 2018.Violonistul Alexandru Tomescu şi pianista Angela Drăghicescu vor interpreta unele dintre cele mai valoroase şi inspirate creaţii ale muzicii clasice româneşti dintr-un secol, aparţinând compozitorilor George Enescu, Ciprian Porumbescu, Dinu Lipatti, Mihail Jora, Constantin C. Nottara, Tiberiu Olah şi Mircea Chiriac. Repertoriul propus invită publicul la un adevărat regal muzical cu lucrări inedite precum "Aubade", "Legenda", "Hora Unirii pentru vioară şi pian", compuse şi cântate de George Enescu la Marea Unire din 1918.

"Împreună cu pianista Angela Draghicescu am explorat un repertoriu foarte divers, pornind de la "Romanţa" lui Mircea Chiriac sau "Siciliana" de Constantin Nottara, descoperind apoi adevărate bijuterii semnate Mihail Jora sau Dumitru Capoianu, până la lucrări ce nu se sfiesc să abordeze un limbaj modern - "Sonatina" de Tiberiu Olah. Este atât de important să ai ca partener de scenă un artist care să te inspire şi să te provoace în acelaşi timp. Vă invit să fiţi alături de noi în această fascinantă călătorie în universul muzical românesc!", a declarat Alexandru Tomescu pentru ICR Bruxelles.



Consacrat pe marile scene muzicale din întreaga lume, violonistul Alexandru Tomescu a creat o adevărată revoluţie în muzica clasică românească, dovedind că poate îmblânzi orice partitură, mărturie fiind proiectul "Paganini - înger sau demon", care a marcat un hotar în cariera lui. Artistul cânta pe vioara Stradivarius Elder-Voicu, folosită timp de patru decenii de maestrul Ion Voicu, şi considerată a fi una dintre cele mai frumoase şi bine conservate viori Stradivarius din lume. După desăvârşirea educaţiei muzicale în Statele Unite ale Americii cu Eduard Schmieder şi în Elveţia cu Tibor Varga, Alexandru Tomescu a revenit în România şi s-a dedicat muzicii înţeleasă ca misiune civică. Câştigător a numeroase competiţii naţionale şi internaţionale, artistul concertează pe mari scene precum Theâtre des Champs Elysees (Paris), Carnegie Hall (New York), Metropolitan Arts Centre (Tokio) sub bagheta unor maeştri precum Kurt Masur sau Valery Gergiev.



Apreciata pianistă Angela Drăghicescu are o bogată activitate concertistică susţinând recitaluri în programe ce acoperă repertoriul clasic, modern şi contemporan. În 2017 artista a prezentat, în premieră pe prestigioasa scenă de la Carnegie Hall, Sonatina pentru vioară şi pian a marelui pianist, Dinu Lipatti. Angela Drăghicescu a colaborat cu compozitorii William Bolcom, John Corigliano, Dan Welcher şi John Mackey şi este unul dintre acompaniatorii oficiali ai Concursului Internaţional "George Enescu". Absolventă a şcolii doctorale în cadrul Universităţii de Muzică din Texas, Angela Drăghicescu este profesor universitar de pian şi muzică de cameră la Universitatea din Alabama (SUA), iar anterior a fost conferenţiar universitar la Universitatea din Puget Sound (Seattle).

Cu ocazia recitalului, va fi lansat albumul "Balada", realizat de artişti în colaborare cu Filarmonica de stat "George Enescu", care conţine, în exclusivitate, lucrările lui George Enescu dedicate Marii Uniri precum şi "Sonatina" de Dinu Lipatti. Albumul reprezintă un omagiu adus marilor compozitori români în contextul marcării celor 100 de ani de istorie şi cultură românească de la 1 decembrie 1918.



Conservatorul regal din Bruxelles - şcoala superioară de arte - datează oficial din anul 1832, devenită apoi şcoala regală de muzică înfiinţată de Willem I Regele Regatului Ţărilor de Jos, este astăzi una dintre cele mai apreciate instituţii academice din domeniul teatrului şi al muzicii, care formează anual peste 650 de studenţi de pe cinci continente.