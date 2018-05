Punerea sub acuzare a lui Harvey Weinstein pentru un viol și agresiune sexuală a fost validată

Un mare juriu (structură din sistemul judiciar american, n.r.) newyorkez a validat miercuri punerea sub acuzare a lui Harvey Weinstein pentru un viol şi o felaţie forţată, în cadrul unei etape suplimentare spre un eventual proces al producătorului hollywoodian, informează AFP, scrie Agerpres.

Harvey Weinstein, acuzat începând din toamna anului trecut de aproape 100 de femei de abuzuri sexuale, hărţuire şi viol, a fost pus sub acuzare pentru prima dată vineri de Poliţia din New York pentru un viol ce ar fi fost comis în 2013 şi o felaţie forţată impusă unei actriţe în 2004.Producătorul de film, în vârstă de 66 de ani, s-a prezentat în faţa unui judecător şi a fost eliberat în schimbul unei cauţiuni de 1 milion de dolari. De asemenea, el trebuie să poarte o brăţară de monitorizare electronică, şi-a predat paşaportul, iar deplasările sale au fost limitate la statele New York şi Connecticut.Însă dovezile strânse împotriva lui de procurorul general din Manhattan trebuiau să fie validate de un "mare juriu", un panel de juraţi care, potrivit sistemului judiciar american, trebuie să verifice dacă probele sunt suficiente pentru o punere oficială sub acuzare.Acest lucru s-a întâmplat miercuri, când panelul "a votat pentru punerea sub acuzare a lui Harvey Weinstein", a declarat procurorul din Manhattan, Cyrus Vance, într-un comunicat.Această decizie "îl apropie pe acuzat de momentul în care va trebui să răspundă pentru infracţiunile de care este acuzat", a adăugat Cyrus Vance, reamintind totuşi că "ancheta este în curs" şi îndemnând orice victimă potenţială a lui Harvey Weinstein să îl contacteze pentru a depune mărturie.Avocatul lui Harvey Weinstein, Benjamin Brafman, a contestat în avans decizia marelui juriu, pe care a denunţat-o ca fiind "inevitabilă" prin prisma "presiunii politice injuste" la care este supus procurorul newyorkez în vederea punerii sub acuzare a clientului său. Acea presiune ar fi exercitată mai ales de mişcarea #MeToo, care a contribuit la căderea în dizgraţie a mai multor bărbaţi influenţi din Statele Unite începând din toamna anului trecut.

Benjamin Brafman declarase mai devreme, miercuri, că Harvey Weinstein nu va depune mărturie în faţa marelui juriu, din cauza faptului că nu a putut să se pregătească suficient pentru o astfel de audiere.



Avocatul american, membru al Baroului din New York, i-a reproşat procurorului că i-a prezentat detaliile aferente celor două acuzaţii abia vineri seară, în debutul unui weekend prelungit de vacanţă în Statele Unite, şi că a refuzat să amâne convocarea marelui juriu.



Benjamin Brafman a considerat transferul tardiv de informaţii de către procuror cu atât mai "tulburător" cu cât acuzaţia de viol ar proveni, potrivit spuselor sale, de la "o femeie cu care Harvey Weinstein a întreţinut raporturi sexuale consimţite timp de 10 ani şi care au continuat şi după plângerea de viol depusă în 2013".



Poliţia şi procurorul nu au dezvăluit deocamdată nicio informaţie despre identitatea femeii care l-a acuzat de viol pe Harvey Weinstein. În schimb, acuzaţia de felaţie forţată provine de la o femeie care a vorbit deja în public despre acel incident, Lucia Evans, o actriţă aspirantă în momentul petrecerii faptelor prezumtive, în 2004.

Actul de inculpare validat miercuri de marele juriu nu dezvăluie niciun detaliu nou despre acuzaţiile formulate împotriva lui Harvey Weinstein şi nici identităţile victimelor acestuia.



Documentul confirmă cele trei capete de acuzare reţinute vineri de Poliţie - două pentru viol şi unul pentru agresiune sexuală.



În cazul în care va fi condamnat, Harvey Weinstein riscă să primească între cinci şi 25 de ani de închisoare.



Avocatul Benjamin Brafman a reafirmat, la fel ca vinerea trecută, că Harvey Weinstein intenţionează "să pledeze nevinovat şi să se apere în faţa acestor acuzaţii pe care le dezminte cu fermitate".



Următoarea audiere din cadrul acestui proces a fost programată pe 30 iulie.