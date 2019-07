Bălți de sânge - Furia explodează la Hong Kong, în urma unor atacuri brutale soldate cu 45 de răniți / VIDEO CUMPLIT

Furia creştea luni la Hong Kong, la o zi după atacuri brutale asupra unor manifestanţi în favoarea democraţiei ale unor agresori suspectaţi că fac parte din traide - violenţe soldate cu zeci de răniţi şi care agravează criza în care se află fosta colonie britanică, relatează AFP, conform news.ro.

Valul contestării care continuă de la 9 iunie în acest centru financiar internaţional a luat o nouă întorsătură duminică, când bande de bărbaţi înarmaţi cu bastoane, tije metalice şi bâte de baseball - majoritatea purtând tricouri albe - au bătut manifestanţi antiguvernamentai care se întorceau acasă de la o nouă manifestaţie-monstru.

În imagini cu atacuri comise la Yuen Long, în nordul Hong Kongului, şi difuzate în direct pe Facebook, oameni urlau în timp ce agresori băteau manifestanţi şi jurnalişti atât într-o staţie de metrou, cât şi în rame. Pe jos se pot observa bălţi de sânge.

Potrivit unor autorităţi spitaliceşti, 45 de persoane au fost rănite în acest atacuri. Un bărbat se afla în stare critică, iat alte cinci persoane se aflau în stare gravă.

Numeroase voci critică poliţia fostei colonii britanice, revenite în 1997 sub tutela chineză, acuzând forţele de ordine de faptul că au venit la faţa locului după mai bine de o oră, în pofida unor apeluri la ajutor repetate din partea persoanelor atacate.

Poliţia este denunţată, de asemenea, din cauză că nu a operat vreo arestare, în timp ce agresorii au rămas pe străzi în jurul staiţiei de metrou Yuen Long până luni dimineaţa.

Imagini surprind de asemenea bărbaţi care poartă tricouri albe în timp ce părăsesc locul cu vehicule cu numere de înmatriculare chineze.

Un deputat democrat, Lam Cheuk-ting, se află între răniţi. El prezintă laceraţii la faţă şi braţ.

El a criticat reacţia poliţiei şi a acuzat ”traidele”.

BANDE CRIMINALE

”Aceste acţiuni foarte barbare şi violente încalcă întru totul linia roşie a societăţii civilizate din Hong Kong”, a tunat el.

Un activist în favoarea democraţiei, Nathan Law, a adăugat pe Twitter că ”atunci când huligani chinezi atacă cetăţenii, niciun poliţist nu este prezent. Ruşine Guvernului”.

Aceste confruntări alimentează teama că triade - bande criminale prezente atât la Hong Kng, cât şi pe continent - sunt pe cale să se amestece în criza politică.

Yuen Long se află în Noile Teritorii, alături de frontiera cu China, unde bande criminale şi comitete rurale în favoarea Beijingului sunt foarte influente.

Atacuri similare vizând manifestanţi în timpul imensei ”mişcări a umbrelelor”, în toamna lui 2014, au fost imputate tot triadelor.

Hong Kongul este teatrul unor manifestaţii uriaşe împotriva Guvernului local în favoarea Beijingului, în marja cărora au loc înfruntări sporadice şi violente între manifestanţi radicali şi poliţişti.

Mişcarea a apărut în urma respingerii unui proiect de lege - în prezent suspendat - vizând să autorizeze extrădări către China.

Însă contestarea s-a extins la revendicări mai vaste, cererea unor reforme democratice, instaurarea sufragiului universal şi sfârşitul erodării unor libertăţi de care se bucură teritoriul autonom.

ATINGERE ADUSĂ ”POPORULUI CHINEZ”

În timp ce bande armate se dezlănţuiau la Yuen Long, poliţia înfrunta manifestanţi radicali în centrul Insulei Hong Kong.

Poliţişti antirevoltă au tras cu gloanţe de cauciuc şi gaze lacrimogene împotriva manifestanţilor, care au atacat cu câteva ore mai înainte Biroul de legătură al guvernului chinez la Hong Kong.

Manifestanţi au aruncat cu ouă şi au inscripţionat graffiti pe faţada clădirii, o nouă sfidare la adresa autorităţii Beijingului, după invadarea, la începutul lunii, a Parlamentului din Hong Kong.

Şeful Biroului de legătură, Wang Zhimin, a denunţat luni o atingere la adresa ”întregului popor chinez”.

Al şaptelea weekend la rând, manifestanţi au defilat duminică în mod paşnic pe străzi.

În pofida crizei, nici Guvernul neales de la Hong Kong şi nici Beijingul nu par să-şi schimbe poziţia.

Potrivit acordului retrocedării, Hong Kongul beneficiază de libertăţi necunoscute pe continent, precum independenţa justiţiei şi libertatea de exprimare - în mod teoretic până în 2047.

Însă mulţi consideră că aceste dispoziţii sunt pe cale să fie erodate, relevând în special dispariţia unor editori disidenţi care au reapărut pe continent, dispariţia unor deputaţi în favoarea democraţiei şi pedepse cu închisoarea ale unor lideri ai unor manifestaţii în favoarea democraţiei.

#HongKong protesters only have one question in mind now: Where was the Police? @hkpoliceforce



Video filmed inside #YuenLong MTR train station.



Men in white tee were reportedly thugs sent by different gangs to go after #HongKongProtest ers.#extraditionbill pic.twitter.com/UHARvOx0vO — Kinling Lo 盧建靈 (@kinlinglo) July 21, 2019

Pro-government gangsters randomly beating ppl up in Yuen Long MTR, with lawmakers and reporters being beaten by gangs.



No police had arrived on site on hour after ppl called 999 emergency line.#HongKongProtest pic.twitter.com/mXSft8jAXk — Denise Ho (HOCC) (@hoccgoomusic) July 21, 2019

Police officers again came under fire as Yuen Long questioned where they were when the thugs attacked citizens in the MTR station earlier. “You are supposed to protect us. Where have you been?” #antiELAB pic.twitter.com/POGCpztlmh — Jeffie Lam (@jeffielam) July 21, 2019