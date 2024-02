Banca Mondială avertizează economiile emergente să stimuleze creşterea pentru a-şi achita datoriile

Costurile îndatorării ridicate "au schimbat dramatic" necesitatea stimulării creşterii economice lente de către ţările în curs de dezvoltare, a avertizat miercuri Banca Mondială (BM), transmite Reuters.

Cel mai recent avertisment al BM vine într-un moment în care vânzările de obligaţiuni internaţionale ale guvernelor din ţările emergente au atins nivelul ridicat record de 47 miliarde de dolari în ianuarie, conduse de economiile emergente mai puţin riscante, cum ar fi Arabia Saudită, Mexic şi România, potrivit Agerpres.



Totuşi, unii emitenţi mai riscanţi au început să acceseze pieţele la dobânzi mai ridicate.



"Când vine vorba de împrumuturi, situaţia s-a schimbat dramatic. Este nevoie de o creştere economică mai rapidă. Dacă aş avea un credit ipotecar cu o dobândă de 10%, aş fi îngrijorat", a afirmat Ayhan Kose, adjunctul economistului şef al BM, într-un interviu acordat Reuters, refuzând să comenteze asupra situaţiei individuale a ţărilor.



O creştere economică mai rapidă, în special un ritm mai ridicat decât costul îndatorării, s-ar putea dovedi greu de realizat, a adăugat Kose.



În raportul "Global Economic Prospects" publicat de Banca Mondială în ianuarie se arată că economia mondială va înregistra în perioada 2020-2024 cea mai slabă performanţă din ultimii 30 de ani, chiar dacă este evitată recesiunea. Creşterea globală ar urma să încetinească pentru al treilea an consecutiv, la 2,4%, înainte de a ajunge la 2,7% în 2025. Aceste rate sunt mult sub media de 3,1% din anii 2010.



Încetinirea este în special acută în economiile emergente, aproximativ o treime nu s-au redresat de la pandemie şi au un venit per capita sub nivelul din 2019.



O escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu reprezintă un risc negativ suplimentar, adăugându-se temerilor privind înăsprirea politicii monetare şi a comerţului mondial slab.



"Comerţul a fost un motor critic al reducerii sărăciei, şi, evident, pentru economiile emergente, o sursă critică de venituri", a explicat Kose.



Acesta a avertizat că, în cazul în care creşterea rămâne lentă, unele economii emergente ar putea fi nevoie să-şi restructureze datoria, modificând scadenţa sau încheind acorduri cu creditorii pentru reducerea datoriei.



"Mai devreme sau mai târziu unele state vor fi nevoie să-şi restructureze datoria şi va fi nevoie de un cadru legal. Asta nu se va întâmpla în modul sperat de comunitatea globală", a apreciat oficialul BM.



Acesta a adăugat: "Dacă creşterea rămâne slabă şi se menţine înăsprirea condiţiilor de finanţare, nu va exista o cale uşoară pentru rezolvarea acestei probleme. Dar dacă prin magie creşterea accelerează, va fi ca un medicament".