Bănel Nicoliță, surprins cu 'amanta' pe litoral: 'Am divorțat în luna februarie'

Bănel Nicoliţă a fost surprins de paparazzi în timp ce se relaxa la mare alături de o femeie misterioasă, iar sportivul a vrut să lămurească această situația, anunță www.romaniatv.net.

Bănel Nicoliță a explicat că este separat de fosta soție de doi ani, iar divorțul s-a definitivat în februarie, relația dintre aceștia fiind una strict amicală, pentru copiii lor.

"Nu vreau să intru prea mult în amănunte. Eu şi soţia mea nu mai suntem împreună de mai bine de doi ani. Oficial, am divorţat în luna februarie a acestui an. Am încercat să ne mai dăm o şansă, însă nu a mers şi am decis de comun acord să ne despărţim. Ne înţelegem foarte bine acum, avem două fete minunate, pe care trebuie să le creştem cu tot ce avem mai bun.

Avem dreptul la viaţă şi pot să umblu cu cine vreau eu, sunt divorţat. Dacă nu eram divorţat, nu apăream nicioadată", a declarat Bănel Nicoliţă la emisiunea La Măruţă.

Bănel Nicoliță trece printr-o perioadă neagră a vieţii sale. Fostul preferat al lui Gigi Becali a cam ajuns la fundul sacului, după ce mai multe afaceri nu au mers aşa cum se aştepta.

Bănel Nicoliță și-a deschis o grădiniță particulară în Capitală, dar și o sală de fitness, în 2016. Doi ani mai târziu, a investit în echipa de fotbal din Făurei, pe care a și reușit să o promoveze în Liga 3. În luna decembrie a anului trecut, "Jardel" a declarat că a suspendat toate contractele fotbaliștilor săi și nu va mai investi în echipă pentru că nu mai poate susține singur cheltuielile de aproape 30.000 euro pe lună.

"Sunt puţine de spus în acest moment. Îmi pare rău pentru băieţi şi pentru spectatori, dar vreau să se ştie nu mai puteam continua aşa, pe banii mei, fără niciun alt sprijin. Am dat drumul tuturor jucătorilor, pentru că era normal să le spun că eu nu mai sunt investitor la această echipă şi să le dau şansa sa-şi găsească noi contracte acum, în intersezon", mărturisea fostul fotbalist la începutul acestui an!", a spus Bănel Nicoliță.