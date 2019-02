Banii alocați SRI, cartoful fierbinte din proiectul de buget - Cum distribuie Serviciul sumele alocate

Bugetul serviciilor de informatii, in special al SRI, a fost, în ultima perioada, subiect de dezbatere in spatiul public, liderii Puterii acuzand o crestere nejustificata de-a lungul anilor a sumelor de bani alocate acestor institutii.

Astfel, potrivit proiectului aprobat in CSAT, care ar urma sa fie adoptat astazi de Guvern, bugetul total al SRI este de 2,4 miliarde de lei. Oficialii SRI au precizat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca 2 miliarde de lei din acesti bani merg la fondul destinat pensiilor si salariilor, pe când bugetul pentru cheltuieli operative si administrative este de 400 milioane lei.

Sursa citata arata ca in anul 2015, din bugetul total 46, 42% din bani au mers la salarii, 19, 76% la pensii, iar suma pentru cheltuieli a reprezentat 33.83 %.

Anul urmator procentele alocate salariilor si pensiilor au crescut, iar cele destinate cheltuielilor efective au scazut. Astfel, anul de varf privind cuantumul pensiilor din bugetul SRI a fost 2017, când s-a modificat legislatia privind pensionarea militarilor, masura ce a dus la o iesire masiva din sistem. In 2017, 31,56 % din buget au mers catre pensii, iar 22.34% pentru cheltuieli.

In 2018, bugetul pentru cheltuieli a scazut la 20.39%, iar potrivit proiectului pus in dezbatere, anul acesta va fi 16,64%, restul banilor fiind alocati pensiilor si salariilor, avand in vedere ca veniturile bugetarilor au crescut.

O eventuala reducere de personal nu ar diminua cheltuielile institutiei, intrucat cei care se vor retrage sau vor fi demisi ar urma sa primeasca pensie tot din fondul Serviciului, explică sursele citate.

Practic, au explicat oficialii SRI, 400 milioane de lei vor fi folositi, in 2019, pentru posta speciala, facturi utilitati, investitii, precum si ca fondurile operative. Sursele mentionate au explicat ca pentru a economisi bani pentru cheltuielile operative Serviciul a reusit sa atraga fonduri UE utilizate pentru reabilitarea unor cladiri din proprietatea SRI.

Proiectul de buget va fi adoptat in sedinta de astazi, insa daca va fi diminuat bugetul SRI masura se va lua in Parlament. Referitor la banii alocati Serviciului, Calin Popescu Tariceanu a declarat, joi seara, ca o analizat ar trebui facuta de comisia parlamentara de control.