Băsescu spulberă speranțele lui Ioahnnis în fruntea NATO: 'Nu poți să fii un caraghios...'

Traian Băsescu critică, din nou, modul în care președintele Klaus Iohannis și-a anunțat intențiile de a 'candida' pentru funcția de secretar general al NATO.

„Dacă voia o funcție la Uniunea Europeană sau la NATO, trebuia de acum un an să declanșeze o adevărată campanie prin Ministerul de Externe, să își facă aliați, să identifice poziția pe care o vrea. Nu poți să fii un caraghios din ăsta care zice: 'nu mi-a ieșit la NATO, acum să-mi dați la Uniunea Europeană, că vă pun și-un veto la prima…'. Aici are un precedent - precedentul Viktor Orban, căruia Parlamentul European i-a suspendat finanțarea și, în schimbul unui vot pentru deblocarea ajutorului pentru Ucraina, Ursula i-a dat cele 10 miliarde”, a declarat fostul președinte la B1 Tv.

Nu este prima dată când fostul preşedinte Traian Băsescu spune despre actualul președinte, Klaus Iohannis, că nu are nicio şansă să ajungă secretar general al NATO. El a mai spus, referitor la şefia Comisiei sau a Parlamentului European, că cea de preşedinte al PE este exclusă. „Dânsul stie mai bine ce aspiraţii are. Eu, din ce ştiu, ca proceduri şi practici ale acestor instituţii, la NATO nu are nicio şansă. În ceea ce priveşte o funcţie înaltă la UE, şef de Comisie, de Consiliu, şeful politicii externe sau preşedintele Parlamentului, una din funcţii e exclusă, cea de preşedinte a Parlamentului. Mai rămân trei, acolo sunt Franţa, Germania, Olanda, adică marii contributori, ce faci cu ei? E greu de presupus că din trei funcţii, una va fi alocată României (...) Eu îi doresc succes, dar trebuie o bătălie diplomatică formidabilă pentru a obţine una dintre cele trei funcţii disponibile”, afirma Traian Băsescu, în urmă cu o lună, la Digi 24.