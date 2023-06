BAT a investit 1,5 miliarde de lire sterline, din 2018, în dezvoltarea noilor categorii de produse cu nicotină

Producătorul global BAT a investit 1,5 miliarde de lire sterline, începând din 2018, în dezvoltarea noilor categorii de produse cu nicotină a declarat Danni Tower, BAT Head of Scientific and Regulatory Affairs. Aceasta estimează că BAT va avea până la finalul acestui an 20,5 milioane de consumatori adulţi ai produselor care nu ard tutunul.

”Începând din 2018, BAT a investit 1,5 miliarde de lire sterline în dezvoltarea noilor categorii de produse. Astăzi avem mai mult de 1.500 de specialişti în cercetare/dezvoltare care îşi concentrează atenţia pe această categorie de produse noi. Anul trecut, am deschis un Centru Global de Dezvoltare a dispozitivelor în Shenzhen, China, unde am angajat peste 150 de ingineri, oameni de ştiinţă şi dezvoltatori de produse”, a declarat Danni Tower, BAT Head of Scientific and Regulatory Affairs.

Aceasta participă zilele acestea la cea de-a zecea ediţie a „Global Forum of Nicotine”, organizat la Varşovia, Polonia.

”BAT este în plină călătorie de reducere a riscurilor asociate fumatului, acesta fiind motivul pentru care am decis să mă alătur companiei în urmă cu mai bine cinci ani, cu o experienţă de peste 20 de ani în cercetare-dezvoltare în companii de bunuri de larg consum. La BAT avem o ţintă clară: să construim un viitor mai bun prin reducerea impactului afacerii noastre asupra sănătăţii. De aceea dezvoltăm permanent portofoliul nostru de produse cu nicotină cu risc redus, iar o mare parte din munca noastră de cercetare ştiinţifică este să generăm ştiinţa prin care să demonstrăm că acestea sunt opţiuni mai potrivite pentru fumătorii care nu pot renunţa la fumat. Dorim să-i încurajăm să schimbe ţigaretele tradiţionale cu produsele cu risc redus. Şi avem progrese în acest sens”, spune Danni Tower, BAT Head of Scientific and Regulatory Affairs.

Până la finalul acestui an compania estimează că va avea 20,5 milioane de consumatori adulţi ai noilor categorii de produse care nu ard tutunul.

”Ţinta noastră este să avem 50 de milioane de consumatori de astfel de produse până în anul 2030. În cadrul BAT, eu conduc o echipă de toxicologi, iar munca acestora este să facă evaluări toxicologice ale fiecărui ingredient, material şi device pe care îl lansăm pe piaţă, pentru ca retailerii, consumatorii şi factorii de decizie să poată avea pe deplin încredere în aceste produse”, a precizat aceasta.

Compania comercializează trei categorii de produse cu risc redus: produse care încălzesc tutunul, produse pentru vaping şi produse moderne pentru uz oral.

”Desfăşurăm foarte multe studii pentru a înţelege potenţialul de risc redus al acestor produse. De exemplu, am derulat studii care au dovedit că indicatorii sau biomarkerii din organism specifici bolilor asociate fumatului sunt semnificativ reduşi atunci când consumatorii adulţi fac trecerea la oricare dintre produsele noastre cu risc redus”, a precizat Danni Tower.

Suedia, care permite comercializarea produsului cu nicotină pentru uz oral “snus” (interzis în alte părţi ale UE) are cea mai scăzută rată a fumatului din Uniunea Europeană, tinzând spre pragul de 5% fumători şi fiind aproape de a se declara prima ţară europeană fără fumători.

Potrivit Eurostat, ţările cu cei mai puţini fumători sunt Suedia (9,3%), Islanda (11,2%), Finlanda (12,5%), Norvegia (12,9%) şi Luxemburg (13,5%).

Ţările în care se fumează cel mai mult din Europa sunt Bulgaria (28,2% din populaţie), apoi Turcia (27,3%), Grecia (27,2%), Ungaria (25,8%) şi Letonia (24,9%). ).

”Evitarea arderii în consumul nicotinei este de aşteptat să aibă beneficii extraordinare. De fapt, există în Europa o ţară unde am observat deja efectele, este vorba de Suedia. Suedia este singura ţară din Europa şi din lume care devine practic prima ţară fără fumători, cu o rată de sub 5%. Ei au reuşit să ajungă aici printr-o abordare de încurajare a produselor cu risc scăzut, îndeosebi snus, dar şi a altor produse asemănătoare. Şi deja au rate mult mai scăzute de incidenţă a cancerului, deces asociat cancerului sau din cauza unor boli cardiovasculare, comparativ cu restul Uniunii Europene. Astfel, ţările şi guvernele UE au deja un exemplu. În Suedia, se utilizează snus de mai bine de 40 de ani”, a spus cardiologul Konstantinos Farsalinos în cadrul evenimentului.

Referitor la statele care au adoptat cele mai eficiente politici de reducere a efectelor fumatului, acestea ar fi în opinia sa Marea Britanie, Noua Zeelandă, Franţa şi Suedia. ”Acestea sunt ţările pe care toate guvernele ar trebui să le urmeze. Sunt ţări care au fost suficient de curajoase pentru a susţine strategiile privind produsele cu risc scăzut într-un stadiu incipient şi acum au şi rezultate concrete,” a adăugat el.