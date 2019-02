Bate vânt de alegeri în USR după europarlamentare / SURSE

Gruparea din USR nemulțumită de negocierea listei cu PLUS la europarlamentare spune că un rezultat sub așteptări la alegerile europarlamentare are șanse mari să se soldeze cu forțarea unui nou Congres al partidului pentru schimbarea echipei de conducere, au declarat surse politice pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Discuțiile contradictorii au început în USR încă de la formarea echipei care a negociat colaborarea cu PLUS.

Gruparea nemulțumiților spune că liderul USR, Dan Barna, s-ar fi înconjurat la negocieri de „yes-men”-i și că ar fi cedat „mofturilor” echipei lui Dacian Cioloș.

Dacă USR era de acord ca Cioloș să dechidă lista comună, următoarele trei locuri pe listă ar fi urmat să revină USR.

Însă Barna a fost de acord să cedeze și locul 3 pentru PLUS, în ciuda opoziției din partid, spun sursele citate.

Mai mult, contestatarii negocierilor spun că USR a fost de acord cu o paritate pe liste cu PLUS la primele 6 locuri considerate „eligibile 100%” în contextul în care USR este partid parlamentar, validat în alegeri, iar PLUS reprezintă un singur nume, Dacian Cioloș, fără structuri serioase în teritoriu.

De asemenea, nemulțumiții din USR spune că partidul a cedat prea ușor locuri eligibile pentru PLUS în condițiile în care oamenii lui Cioloș nu au reușit să-și atingă ținta de semnături pentru campania „Oameni noi” și au strâns puține semnături și pentru campania „Fără penali”, greul revenind tot pe umerii USR.

„Baza partidului este foarte supărată pe Dan Barna”, spun sursele citate.

Nemulțumiții din partid spun că după europarlamentare se va stabili dacă se merge pe convocarea unui congres extraordinar al partidului.

Aripa anti-Barna spune că o persoană potrivită pentru reorganizarea USR ar putea să fie deputatul Stelian Ion.

Lista comună a alianţei „2020 USR-PLUS” pentru europarlamentare este formată din:

1. Dacian Cioloș (PLUS)

2. Cristian Ghinea (USR)

3. Dragoș Pîslaru (PLUS)

4. Clotilde Armand (USR)

5. Dragoș Tudorache (PLUS)

6. Nicolae Ștefănuță (USR)

7. Vlad Botoș (USR)

8. Ramona Strugariu (PLUS)

9. Vlad Gheorghe (USR)

10. Alin Mituță (PLUS)

11. Anamaria Naomi Reniuț (PLUS)

12. Valeriu Nicolae (PLUS)

13. Oana Țoiu (PLUS)

14. Radu Ghelmez (USR)

15. Liviu Iolu (PLUS)

Citește și: Sondaj CURS - PSD continuă scăderea. ALDE și Pro România se consolidează, PNL e în ușoară revenire. USR și PLUS se mențin .