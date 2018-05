Becali: Dică rămâne în aceleaşi condiţii. Nu poate să aibă niciodată niciun antrenor mână liberă la Steaua

Gigi Becali a declarat, marţi, că Nicolae Dică va rămâne antrenor la FCSB dacă va accepta aceleaşi condiţii ca în sezonul recent încheiat. Omul de afaceri a reafirmat faptul că niciun antrenor nu va avea mână liberă la FCSB, "nici Guardiola, nici Mourinho".

"Hotărârea am luat luat-o astăzi. El va rămâne. Nu mai vreau să mâhnesc oameni. Dacă aş şti sigur că ia titlul cu o altă echipă, l-aş lăsa să plece. Dacă mâhnesc şi supăr un om... De la Steaua nu va pleca decât la mai bine. Nu las oamenii supăraţi. Vreau să fac bucurii şi nu neplăceri la oameni. Deci Dică va rămâne şi va pleca la anul în Arabia, după ce ia titlul. Mult mai valoroasă e chestiunea sentimentală, decât cea materială. Cea materială va veni când respecţi latura sentimentală, cu întârziere. M-am gândit mult, am făcut rugăciune, m-am rugat la Dumnezeu să mă lumineze, să iau hotărârea cea mai bună şi a zis Dumnezeu aşa: Dacă vrea să negociem, o să negociem din nou contractul şi dacă nu ne înţelegem, asta e, poate să plece. Dar la ora asta, în aceleaşi condiţii care au fost, rămâne. Dacă pune alte condiţii, să vedem, poate nu le accept eu, nu? Nu poate să aibă niciodată niciun antrenor mână liberă la Steaua, niciodată în viaţa lui, nimeni. Nici Guardiola, nici Mourinho dacă vine, niciodată nu are mână liberă la Steaua. Şi Mourinho a zis că n-ai cum să nu faci ca patronul, aşa spus la mine, la palat", a declarat Becali, la Digi Sport

Formaţia CFR Cluj a câştigat titlul de campioană a României pentru a patra oară în istoria sa, după ce a învins FC Viitorul, scor 1-0, în ultima etapă a play-off-ului Ligii I. CFR Cluj a câştigat titlul cu doar un punct avans faţă de FCSB, care s-a impus, tot duminică, scor 1-0, cu Astra Giurgiu.